Maintenant que la première partie de la saison finale de l’Attaque des Titans est terminée, il va falloir combler un vide en attendant le grand final prévu l’hiver prochain. Cela tombe bien, car la saison printanière vient de débuter avec de nombreuses nouvelles séries prometteuses.

Wakanim

Fate/stay night : Heaven’s Feel III. spring song

Diffusé en septembre dernier au cinéma (quand ils étaient encore ouverts), l’ultime volet de la trilogie Heaven’s Feel est désormais disponible sur la plateforme. « Spring song » conclut donc le troisième et meilleur scénario de la saga Fate/stay night (après les séries de 2006 et 2014). Si vous êtes fan de la franchise, vous devez le voir absolument.

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba VF

À défaut de pouvoir découvrir le film Le Train de l’Infini, c’est l’occasion de relancer un rewatch de Demon Slayer, en version française cette fois-ci. Et pas n’importe quelle VF puisque la liste des comédiens au casting est impressionnante : Enzo Ratsito, Maxime Baudouin, Christophe Lemoine, Bruno Choël (voix française de Johnny Depp) ou encore Adrien Antoine (voix française de Chris Hemsworth). Que du beau monde !

Vivy -Fluorite Eye’s Song-

Après Great Pretender, Wit Studio nous livre ici une nouvelle création originale. Elle est signée Tappei Nagatsuki, l’auteur de Re:ZERO. L’histoire est centrée sur Vivy, une intelligence artificielle humanoïde qui chante chaque jour dans un parc à thèmes. Un jour, elle rencontre une autre IA, venue du futur, qui lui demande de l’aider à éviter une guerre entre les machines et les humains, laquelle aura lieu d’ici un siècle. Ensemble, ils vont essayer de changer le cours de l’Histoire comme Sarah Connor et Kyle Reese en leur temps… 13 épisodes sont prévus pour cette série de science-fiction qui s’annonce ambitieuse.

SSSS.Dynazenon

Arrivé tardivement sur le plateforme, SSSS.Gridman a droit aujourd’hui à une autre série se déroulant dans le même univers et nommée SSSS.Dynazenon. Suite ? Spin-off ? Rien n’est encore certain. Comme pour sa grande sœur, il faut s’attendre à de nombreux affrontements entre mécha et kaiju. Le studio Trigger (Promare) est évidemment toujours de la partie pour 12 nouveaux épisodes.

Megalo Box 2 : Nomad

Nous n’attendions pas forcément une suite à Megalo Box (disponible sur ADN et Netflix), excellente série mêlant boxe et science-fiction (citée dans notre top 10 de 2018). L’animé de TMS Entertainment (Baki) se suffisait amplement à lui-même. Pourtant force est de constater qu’on retrouve avec plaisir Joe, devenu boxeur itinérant sous le nom de Nomad et rongé par ses démons depuis sa victoire au Megalo Box il y a maintenant 7 ans. 13 épisodes sont prévus.

Et si ça ne vous suffit pas, vous pourrez suivre aussi cette saison le final de Fruit Basket (aussi sur ADN) et la seconde partie de Moriarty the Patriot.

Anime Digital Network (ADN)

Le planning de la plateforme s’annonce chargé pour ce mois d’avril avec les nouveautés que nous allons évoquer, mais aussi des titres cultes plus ou moins anciens : Eureka Seven, Space Dandy, The Heroic Legend of Arslan ou encore le mythique Ken le survivant ! À découvrir ou redécouvrir sans attendre.

My Hero Academia (saison 5)

On ne présente plus la série du studio BONES, qui entame déjà sa cinquième saison. Sauf que, Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen sont passés par là depuis. Il faudra donc passer la vitesse supérieure pour espérer rivaliser avec les nouveaux chouchous des fans de shônen. Cette nouvelle saison devrait couvrir 2 ou 3 arcs (jusqu’au tome 25 ou 26) dont le premier est un entraînement commun entre les classes de Seconde A et Seconde B. Tandis que le suivant s’annonce plus ambitieux et mettra enfin sur le devant de la scène l’antagoniste principal de l’histoire : Tomura Shigaraki. 25 épisodes sont prévus, ce qui veut dire que le cap des 100 épisodes sera franchi !

Kingdom (saison 3)

Prévue initialement au printemps 2020, la série avait été arrêtée net au bout de quelques épisodes en raison de la pandémie mondiale. Un an plus tard, la troisième saison de Kingdom, adaptation du manga Yasuhisa Hara, refait surface, dans une version améliorée de surcroît ! Si les animateurs auront eu le temps de fignoler la série, nous en aurons profité pour rattraper les deux premières saisons diffusées depuis sur ADN et Netflix.

Code Geass : Lelouch of the Resurrection

Sorti en 2019 au Japon, le film aura mis du temps à arriver en France. En réalité, il ne s’agit pas de la suite de la série (terminée depuis 13 ans déjà…) mais des films récapitulatifs sortis entre 2017 et 2018. Des longs-métrages toujours inédits qui contiennent de légères modifications d’intrigues tout à fait dispensables. Ainsi Resurrection renie toute la puissance émotionnelle du final de Code Geass R2. Bref, n’attendez pas trop de cette fausse « troisième saison ». À noter que la série originale n’est désormais disponible que sur ADN. Netflix a perdu les droits des deux saisons en début d’année.

Boruto

Avec près de 200 épisodes au compteur, la suite de Naruto a enfin repris la trame du manga en introduisant Kawaki. Le nouveau rival de Boruto, futur responsable de la destruction de Konoha, a notamment eu droit à un épisode tout simplement exceptionnel (le 189). Sûrement le meilleur de la série avec l’affrontement contre Momoshiki (65). Ci-dessous, un extrait.

Crunchyroll

Ce début de printemps aura marqué la fin de deux hits de la plateforme : Jujutsu Kaisen, mais surtout Black Clover, qui s’est terminé après 170 épisodes ces 5 dernières années. Les deux titres reviendront toutefois rapidement sous forme de longs-métrages.

Tokyo Revengers

Dernier vainqueur du prix Kodansha dans la catégorie shônen, Tokyo Revengers a enfin droit à son animé (déjà 22 tomes). L’histoire est centrée sur Takemichi Hanagaki, un looser qui apprend le décès de son amour de jeunesse. Le lendemain, alors qu’il fait le terrible bilan de sa vie en attendant le métro, Takemichi est poussé sur la voie. Alors qu’il allait mourir écrasé, il remonte le temps et se retrouve 12 ans plus tôt, lorsqu’il était encore collégien… Produit par Liden Films (Les Brigades immunitaires BLACK), Tokyo Revengers est probablement l’adaptation de manga la plus attendue de ce printemps. À noter qu’un film live sortira au Japon l’été prochain.

To Your Eternity

Aussi vainqueur du prix Kodansha (en 2019), To Your Eternity est l’adaptation du dernier manga éponyme de Yoshitoki Ôima (disponible chez Pika), auteure de A Silent Voice. La jeune mangaka a totalement changé de registre en se lançant dans un road movie initiatique où un être immortel arrive sur Terre, prend l’apparence d’un loup, puis d’un jeune garçon. Il commence alors un voyage à travers un monde inconnu pour lui… Le studio Brain’s Base (Durarara ! !) et son réalisateur Masahiko Murata semblent avoir de grandes ambitions pour cette transposition, très prometteuse sur le papier (le manga a déjà une solide réputation). Le premier épisode est à lui seul un véritable petit chef-œuvre d’émotion et de poésie. Peut-être une future grande série ? 20 épisodes sont au programme (c’est aussi disponible sur ADN).

86 Eighty-Six

Autre série très attendue de ce printemps : l’adaptation du light novel de Asato Asato par A-1 Pictures (Sword Art Online) avec Hiroyuki Sawano à la musique. 86 est le nom d’un district dont les habitants sont envoyés au combat contre des drones pour le compte de la République de San Magnolia. Un jour, la jeune officier d’élite militaire, Vladilena Milizé, se retrouve à la tête de la meilleure escouade… La série sera divisée en deux parties (sûrement 12 épisodes chacune). À l’instar de Tokyo Revengers et To Your Eternity, 86 bénéficie d’une VF en plus de la VOSTF.

Outre ces nouveaux titres, de nouvelles saisons sont aussi prévues, avec notamment le délirant Zombieland Saga Revenge et l’isekai How Not to Summon a Demon Lord Ω (on en a déjà succinctement parlé ici).

Netflix

Depuis quelque temps, la plateforme nous propose quasiment une nouvelle série toutes les deux semaines. Dommage que la qualité ne soit pas souvent au rendez-vous, comme pour Skyhigh Survival, adaptation d’un manga déjà moyen à la base ou B : The Beginning Succession (seconde saison inutile). Évoquons tout de même les titres intéressants :

Les Voyages de Rohan Kishibe

Spin-off de Jojo’s Bizarre Adventure, Les Voyages de Rohan Kishibe suit les aventures en solo du célèbre mangaka apparu dans l’arc Diamond is Unbreakable. Jamais diffusé sur ADN ou Crunchyroll, contrairement à la série originale, cette mini-série de seulement 4 épisodes est une exclusivité Netflix, disponible en VF de surcroît.

La Voie du Tablier

Le trailer de La Voie du Tablier avait fait grand bruit lors de sa mise en ligne à cause de la pauvreté de son animation. Cela peut paraitre surprenant mais c’est bien un choix artistique délibéré des producteurs. Cela n’empêche toutefois pas l’adaptation du manga de Kôsuke Oono (disponible chez Kana) d’être une franche réussite. En grande partie grâce à l’interprétation de Kenjiro Tsuda, dans le rôle d’un ex-yakuza, désormais homme au foyer pendant que sa femme travaille. Seulement 5 épisodes sont disponibles mais la plateforme nous en promet davantage.

Pacific Rim : The Black

8 ans après, Pacific Rim de Guillermo Del Toro reste encore aujourd’hui l’un des tous meilleurs blockbusters vus au cinéma ces dernières années. Coproduit entre les USA et le Japon, l’univers s’étend par le biais d’une série animée réalisée par Polygon Pictures (Knights of Sidonia). L’histoire est centrée sur un frère et sa sœur qui sont obligés d’apprendre à piloter un Jaeger abandonné afin de retrouver leurs parents disparus. Si vous êtes allergiques au design des productions Polygon, passez votre chemin (c’est toujours aussi hideux). Mais si vous aimez voir des gros robots combattant des Kaijus, la série est pour vous. 7 épisodes sont disponibles.

Prochainement, Netflix mettra en ligne de nouvelles séries : Yasuke le 29 avril par le studio MAPPA (Jujutsu Kaisen), Godzilla : Singular Point des studios BONES et Orange (prévue en juin), mais aussi le moyen Edens Zero, adaptation du dernier manga de Hiro Mashima (Fairy Tail) et le remake de Shaman King. Il est juste regrettable que la plateforme ne propose pas plus de titres en simulcast. N’espérez donc pas voir ces deux titres avant l’automne…

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : To Your Eternity sur Crunchyroll Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo