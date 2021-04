Crytek a déployé une nouvelle mise à jour pour Crysis Remastered, qui reçoit des optimisations bienvenues pour les nouvelles consoles.

Crysis est un jeu vidéo intimement lié à ses graphismes. Pendant longtemps, il a été un véritable benchmark pour les joueurs PC, qui ont créé un mème intitulé ‘But can it run Crysis ?‘. Il fait référence aux conditions qu’il fallait remplir pour jouer décemment au jeu de tir développé par Crytek.

En fin d’année dernière, une édition Remastered est sortie, avec des performances variables selon les plateformes. On garde encore en mémoire les prouesses réalisées sur Nintendo Switch et on cauchemarde toujours du mode ray tracing proposé sur Xbox One X — la fausse bonne idée du studio.

Dans un communiqué publié sur Reddit le 7 avril, Crytek a annoncé la mise à disposition d’une nouvelle mise à jour. En plus de corriger de nombreux bugs, elle apporte plusieurs optimisations sur Xbox Series S, Xbox Series X et PlayStation 5 — les consoles les plus puissantes du moment. La curiosité nous a poussés à relancer Crysis Remastered sur Xbox Series X et, ô joie, le mode ray tracing ne casse pas le jeu et offre une expérience beaucoup plus confortable. Sans être 100 % séduisante non plus, comparée aux autres options.

On préfère le mode Qualité

La Xbox Series X reprend les trois modes d’affichage dont nous pouvions déjà profiter sur Xbox One X :

Le mode Qualité : 2160p et 60 fps ;

Le mode Performance : 1080p et 60 fps ;

Le mode RayTracing : 1440p et 60 fps.

Après avoir sorti notre plus belle loupe, on peut affirmer que le mode Qualité est le plus satisfaisant, même s’il n’est pas le plus fluide des trois. Le mode Performance assure le framerate le plus stable, mais il y a trop de sacrifices à faire sur la fidélité pour être pleinement convaincu (le rendu de la végétation est beaucoup plus grossier, par exemple) — qui plus est sur une console surpuissante. Dans les deux cas, il y a clairement du mieux par rapport à ce que nous avions vécu sur Xbox One X, au point de redécouvrir totalement le jeu de tir qui accuse un peu son âge dans certaines mécaniques.

Qualité versus Performance :

Si le ray tracing fonctionne correctement sur Xbox Series X, ses apports restent trop légers pour qu’on puisse vraiment accepter la perte en détails, et les quelques chutes de framerate qu’il implique. Sur notre comparaison avec/sans, on peut certes apprécier le reflet du rochet dans la petite étendue d’eau, mais ce n’est pas un élément qui change drastiquement l’impression visuelle. Nous étions arrivés à un constat similaire avec les premiers jeux PS5 compatibles avec la technologie censée apporter un peu plus de réalisme aux graphismes.

L’apport du ray tracing :

Au moins, on n’obtient pas ce résultat sur la Xbox Series X :

À l’arrivée, ce patch proposé par Crytek devrait tout de même convaincre les propriétaires d’une PS5 ou d’une Xbox Series X. Les concernés pourront jouer à Crysis Remastered avec un rendu bien meilleur. En revanche, le ray tracing, toujours à la recherche de son porte-étendard sur console, n’assure pas un bénéfice suffisant pour accepter de perdre dans les autres critères visuels qui comptent (la définition et le framerate). Bref, jouez en mode Qualité, qui constitue un compromis idéal (lire : une image suffisamment fluide et détaillée). Ou investissez dans un PC, qui reste le meilleur écrin pour apprécier Crysis.

