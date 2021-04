Yahoo Questions Réponses va fermer le 4 mai 2021, a annoncé l'entreprise. En attendant, le site reste accessible jusqu'au 21 avril. La fermeture de ce dinosaure d'Internet laisse les utilisateurs mitigés.

Ce mardi 6 avril 2021, sur Yahoo Questions Réponses, un sujet occupe les esprits : la fermeture prochaine du site. Au dessous d’une question concernant la mort de Patrick Juvet et de sa possible rencontre avec Manuel Valls à Barcelone, les questions affluent sur cette fin programmée. « Que penser de la fermeture annoncée de Yahoo QR ? », « Y a-t-il une vie après QR ? », ou encore « Le site ferme, je fais quoi avec mes 409 263 points ? » (répondre aux questions octroyait des points aux utilisateurs, ndlr), se suivent et se mélangent aux autres, plus classiques.

La nouvelle a été officialisée la veille. « Le 4 mai 2021 la plateforme Yahoo Questions/Réponses s’arrêtera, mais passera d’abord en mode lecture seule à partir du 20 avril 2021 », peut-on lire dans un petit encart discret, au-dessus des questions. La décision, annoncée dans un mail aux utilisateurs de la plateforme, est due à une baisse de la popularité du site. Mais parmi celles et ceux qui échangent dans les nombreuses publications liées au sujet, on ne trouve pas que des nostalgiques.

Entre tristesse et soulagement

« Ça évitera de se faire insulter par le ramassis de déchets qui n’a rien d’autre à foutre que d’étaler son caca partout », commente ainsi un utilisateur, sur une question dédiée aux réactions provoquées par l’annonce. « J’en avais plus que marre des questions et réponses supprimées, des déchets […] qui se vantaient de faire sauter des comptes, qui insultaient », abonde un autre.

Il est vrai que le site connaissait des problèmes de modération. Comme l’avait rapporté le média anglophone The Verge en 2018, Yahoo Questions Réponses proposait, en complétion automatique, des questions racistes à ses utilisateurs, telles que « les personnes noires sont-elles nées stupides ? ».

Mais il n’y avait heureusement pas que des contenus de cet acabit sur Yahoo Questions Réponses. On y trouve beaucoup de questions philosophiques, comme « Faut-il vivre les choses pour les comprendre ou pensez-vous que le coeur puisse les ressentir malgré tout ? », ou bien encore « Qu’est-ce qu’un grand chef d’état ? », qui étaient aujourd’hui parmi les questions les plus populaires du site.

Yahoo Questions Réponses était également l’endroit où trouver les réponses à des questions beaucoup plus cocasses, telles que « J’ai fait brûler des pancakes en forme de Jésus, vais-je aller en enfer ? » ou « COMMENT DESACTIVER LES MAJUSCULES SUR MON CLAVIER ? », comme le rappelle Le Monde.

Un dinosaure d’Internet

Lancé en 2005 aux États-Unis et un an plus tard en France, Yahoo Questions Réponses comptait 300 millions de visiteurs par mois en 2017, selon la plateforme. Ce n’a pas été assez pour faire face aux autres sites fonctionnant sur le même principe de questions / réponses, tels qu’Answers, Reddit, mais surtout Quora, son principal concurrent.

Si certains se demandent déjà quels surnoms utiliser sur Quora, les plus investis parmi les utilisateurs de Yahoo Questions Réponses affichent leur volonté de ne pas s’arrêter là. « Rajoutez moi sur Signal je vais créer un groupe de 1000 membres « Rebels de Yahoo QR » », propose ainsi un utilisateur. « Il n’y aura pas de délit de penser, de délit d’opinion. Vous aurez le droit de dire de la merde ou au contraire d’argumenter, d’approuver ou de critiquer à volonté. Bref faites l’effort de participer », prévient-il en introduction. Pour l’instant, la première réponse à la publication est… une insulte.

