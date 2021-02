Un jeu de questions-réponses drôle, imaginatif et rapide, donc tout le contraire des classiques du genre. C’est Pigeon Pigeon, notre jeu de société de la semaine.

Jouer en équipe pour essayer de piéger celle d’en face avec de fausses réponses. Pigeon Pigeon est aussi simple que cela, et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça fonctionne plutôt bien !

Pigeon Pigeon voit s’affronter l’équipe bleue contre l’équipe rouge. Chacune d’elle reçoit une carte sur laquelle figure une question et sa réponse. Par exemple « Le 1er août est… la journée internationale de la frite belge », « Que-ce qu’un munchkin ? Une race de chats ayant de toutes petites pattes », ou encore « Dans Astérix chez les Helvètes, le propriétaire de l’Auberge du Lac… s’appelle Petisuix », etc.

Chaque équipe s’isole pour pouvoir communiquer, afin d’imaginer deux mauvaises réponses, idéalement les plus plausibles possible, à sa question. Puis note les trois sur un bout de papier.

Le but est de trouver la réponse correcte à la question adverse. Pour cela, les équipes disposent de 16 jetons, qu’elles répartissent à leur guise entre les trois possibilités. Les jetons misés sur les mauvaises réponses sont perdus. Pour la manche suivante, chaque équipe ne peut plus utiliser que les jetons restants.

La première équipe à perdre son dernier jeton perd aussi la partie.

Pourquoi jouer à Pigeon Pigeon ?

À l’évocation d’un jeu de questions-réponses, on pense inévitablement à Trivial Pursuit. Et c’est plutôt malheureux, car dans ce dernier soit on connaît la réponse à la question, et on ne s’amuse pas vraiment, soit on ne la connaît pas, et on s’amuse encore moins. Heureusement, d’autres jeux arrivent à réinventer le genre pour le rendre nettement plus intéressant. Pigeon Pigeon est de ceux-là.

Pigeon Pigeon n’est d’ailleurs pas qu’un jeu de quizz, c’est aussi, et surtout, un jeu d’ambiance. On se marre à chercher de fausses réponses en équipe pour tromper les adversaires, puis on se marre à débattre des différentes propositions pour essayer de trouver la bonne.

Les questions sont diverses et variées, il y en a pour tous les goûts, essentiellement de la culture générale, et souvent assez obscures pour que personne ne connaisse la vraie réponse autour de la table. Et avec 440 questions, on a le temps de voir venir avant d’en avoir fait le tour.

Le système de mise avec les jetons est une excellente idée. Même si c’est le type de jeu dont on se fiche de connaître le vainqueur, cela ajoute une légère composante stratégique à la partie, et change du classique « le gagnant est celui ayant trouvé le plus de bonnes réponses ».

Pour être tout à fait transparent, à cause de la situation actuelle, nous avons uniquement pu y jouer à trois, mais c’est évidemment à plus nombreux que Pigeon Pigeon va dévoiler tout son potentiel. Au moins quatre joueurs, six dans le meilleur des mondes. Mais c’est typiquement le genre de jeux qui peut aussi se jouer à distance, en visio, peut-être en envoyant au préalable la moitié des cartes à un autre joueur, puis en vous répartissant les équipes.

Fun, malin, convivial et rapide, Pigeon Pigeon parvient à rendre agréable une catégorie de jeux généralement élitiste et sans grand intérêt. Vivement que les interactions sociales soient à nouveau possibles, pour en profiter pleinement !

Pigeon Pigeon est un jeu édité par Napoléon Éditions

est un jeu édité par Napoléon Éditions Pour 2 à 10 joueurs à partir de 14 ans

Pour des parties d’environ 15 à 25 minutes

Au prix de 26,90 € chez Philibert

