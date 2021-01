Engagé sur plusieurs fronts, CD Projekt Red a supprimé un mod de Cyberpunk 2077 qui permettait de partager une scène de sexe avec le personnage incarné par l'acteur Keanu Reeves.

CD Projekt Red ne doit plus savoir où donner de la tête avec Cyberpunk 2077. Alors que le studio polonais s’affaire à rectifier le tir après un lancement chaotique, il doit aussi surveiller ce que font les adeptes du modding (modifications du jeu développées par la communauté). Il a carrément dû en supprimer un qui allait un peu trop loin, rapporte PC Gamer dans un article publié le 27 janvier. Et pour cause : il permettait de partager une scène de sexe avec le personnage Johnny Silverhand, incarné par l’acteur Keanu Reeves.

Imaginé par l’utilisateur Catmino, le modificateur offrait la possibilité de changer l’apparence d’un personnage quelconque croisé dans les ruelles de Night City. Comme le prouve cette vidéo (gênante) diffusée sur YouTube le 23 janvier, il était tout à fait envisageable de transformer une prostituée Joytoy en Johnny Silverhand afin de s’engager dans un rapport intime — avec toutefois certaines limites (le héros conserve ses vêtements et la voix du personnage qu’il remplace).

Dans Cyberpunk 2077, Keanu Reeves n’est pas un objet sexuel

CD Projekt a livré une explication évidente pour justifier la suppression de ce mod : « Notre règle la plus importante concernant les contenus générés par les joueurs, les mods en particulier, est qu’ils ne doivent pas être offensants pour les autres. Dans le cas de l’échange d’apparences, et plus spécifiquement quand il y a des scènes explicites, ils peuvent être perçus ainsi pour les personnes qui nous ont permis d’utiliser leur physique pour créer des personnages dans Cyberpunk 2077. »

Comprendre : Keanu Reeves n’a pas signé pour faire l’amour avec n’importe qui au sein du RPG. Dans le scénario, Johnny Silverhand est bel et bien engagé dans une scène explicite. Mais elle est voulue par la narration et n’a donc pas été réalisée dans le dos de l’acteur. En outre, elle est filmée de son point de vue.

« Quand ils font des contenus, les créateurs doivent s’assurer d’avoir la permission de toutes les parties concernées », poursuit CD Projekt Red. A priori, Keanu Reeves n’autorisera personne à utiliser son image dans le but de devenir un objet sexuel et d’assouvir des fantasmes étranges au sein d’un jeu vidéo.

Avant le lancement de Cyberpunk 2077, Max Pearl, en charge de l’architecture des niveaux, avait indiqué qu’on ne peut pas s’embarquer dans une aventure amoureuse — et sexuée — avec Johnny Silverhand. Keanu Reeves a accepté d’associer son nom à Cyberpunk 2077, une production où la représentation du sexe est abondante, et CD Projekt Red doit la protéger à tout prix. Dans cette optique, la suppression d’un mod un peu trop osé fait partie des décisions que le studio peut être amené à prendre.

