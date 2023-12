Un nouveau smartphone est un beau cadeau qu’il convient de sécuriser et organiser pour éviter un bazar de données à l’avenir. Un expert en cyber nous donne quelques conseils pour installer des barrières dès la prise en main.

Si on vous offre un nouveau smartphone pour cette fin d’année, c’est peut-être l’occasion d’adopter quelques bons gestes que vous avez oubliés par le passé. Mieux va passer en revue les applications et les paramètres dès le début, et pendant les vacances, avant de noyer l’appareil sous des tonnes de données et de comptes, et d’oublier ensuite d’y revenir.

Les modèles neufs ne sont pas toujours programmés pour proposer le meilleur niveau de sécurité, quant aux applis préinstallées, on connait rarement les données qu’elles prélèvent. Si le téléphone est un cadeau pour un ado, c’est aussi l’occasion d’abord ces sujets avec lui. Benoit Grunemwald, expert cybersécurité chez ESET en France, nous donne six conseils pour sécuriser son smartphone flambant neuf.

1. Choisir un mot de passe sûr

La première étape est naturellement de choisir un mot de passe pour débloquer smartphone. « Pour un code numérique, utiliser une suite de minimum six chiffres, dans l’idéal huit. Le mieux reste de choisir une authentification biométrique si votre nouveau modèle vous le permet. » Les authentifications par empreinte digitale ou encore par reconnaissance faciale sont bien plus difficiles à déchiffrer ou exploiter par un malfaiteur.

Les mots de passe les plus utilisés et le temps nécessaire qu’un programme les trouve. // Source : Numerama

2. Installez une authentification sécurisée pour les applis

Vos applis de paiement, messagerie ou encore de photos stockent de nombreuses données que vous n’aimeriez pas révéler. Si les banques appliquent généralement la double authentification, n’hésitez pas à l’installer pour d’autres applications depuis les paramètres ou alors avec un service dédié : Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 2FAS. « C’est l’occasion aussi de penser à un gestionnaire de mot de passe pour stocker les codes de chaque compte. C’est toujours un peu pénible de replonger dans toutes ses apps, mais il est préférable de s’en occuper dès le début, notamment pour le stockage sécurisé des photos par exemple », ajoute Benoit Grunemwald.

Toutes les 30 secondes, Authenticator génère un code aléatoire à 6 chiffres pour chacun de vos comptes.

3. Réaliser toutes les mises à jour nécessaires

Une fois que vous êtes sur l’interface, « jetez un coup d’œil dans les paramètres pour voir si la version d’Android ou iOS est bien à jour » note l’expert en cybersécurité. Les mises à jour servent souvent à « réparer » des vulnérabilités urgentes découvertes par les éditeurs, elles ne sont pas à prendre à la légère.

Il en va de même pour les moteurs de recherche et différentes applis pré-installées. Si l’une d’elles ne vous dit rien, vérifiez son éditeur et n’hésitez pas à supprimer l’application si vous estimez qu’elle absorbe trop de données.

4. Examiner la marque du smartphone (s’il n’est pas trop tard)

Ce conseil s’adresse plutôt à l’acheteur. S’il n’est pas trop tard, vous pouvez toujours choisir le smartphone en fonction des engagements de sécurité du fabricant. « Certaines marques notoires sont connues pour prendre au sérieux les enjeux de cybersécurité. Les interfaces sont par exemple régulièrement mises à jour et automatiquement, dès qu’une faille est révélée. Les options d’authentifications sont nombreuses et l’appareil peut vous alerter sur des menaces », préconise Benoit Grunemwald.

5. Choisir une suite de cybersécurité

Si vous voulez assurer un niveau plus élevé de protection, de nombreuses entreprises de cybersécurité proposent aujourd’hui des suites à bas coût ou par abonnement pour sécuriser non seulement votre appareil, mais aussi celui de votre famille. « Ces logiciels permettent également de scanner les appareils connectés du domicile pour dévoiler d’autres potentielles failles ». Au passage, Numerama dispose d’un excellent guide des meilleurs gestionnaires de mots de passe.

6. Discuter des dangers (si le smartphone est destiné à un ado)

Offrir un smartphone à son enfant est toujours un dilemme pour les parents. « Avant de lui laisser l’appareil entre les mains, il convient de discuter des dangers du numérique et lui expliquer les barrières que l’on veut imposer. De nombreuses applis ou paramètres de conseil parental existent, et il vaut mieux que votre ado soit conscient des menaces. Il comprendra d’autant plus pourquoi vous posez des limites », recommande l’expert de chez ESET. Préparez donc déjà tous vos arguments pour bloquer le temps d’utilisation de TikTok.

