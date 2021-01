LG profite du CES 2021 pour lever le voile sur un nouveau prototype de téléviseur. Cette fois, il est transparent et peut être collé au pied d'un lit.

LG imagine un futur où il n’y aura même plus besoin de se lever de son lit pour regarder The Mandolarian dans les meilleures conditions de visionnage. Pour cela, il a mis au point un téléviseur OLED transparent très fin, si fin qu’on peut aisément le dissimuler dans un coffre à placer devant l’endroit où on dort.

« En appuyant sur un bouton, le téléviseur OLED Transparent du Smart Bed sort de son cadre pour montrer des informations ou des contenus dans plusieurs ratios sans compromis sur la qualité d’image », promettait LG dans un communiqué publié le 31 décembre. On a désormais un meilleur aperçu de là où la firme coréenne veut en venir, avec des démonstrations accessibles via un showroom virtuel déployé le 11 janvier.

Le Smart Bed par LG

LG voit son téléviseur comme un moyen de rendre son lit intelligent. Pourquoi une dalle transparente ? Tout simplement pour permettre aux utilisateurs de continuer à avoir une vue sur ce qu’il se passe derrière. Il est possible de ne pas déployer l’écran entièrement, en fonction de ses besoins. On pourra également faire apparaître une surface noire derrière la dalle pour profiter d’un vrai téléviseur (la transparence a forcément un impact sur la qualité d’image). Les ingénieurs sont arrivés à un degré de transparence de 40 %.

En réalité, la transparence est un argument un peu plus pertinent pour d’autres usages imaginés par LG. « Transparent OLED est une technologie qui maximise les avantages de l’OLED et peut être utilisé dans plusieurs endroits de notre vie quotidienne, des magasins, centres commerciaux, architectures d’intérieur aux voitures autonomes, en passant par les métros et les avions », explique Jong-sur Park, vice-président de LG Display.

Sur les usages dans l’espace public, LG montre :

Un écran transparent dans un restaurant pour passer commande de ses plats devant le cuisinier qui les prépare (la transparence permet de garder un contact humain) ;

Les vitres du métro/train remplacées par des écrans transparents qui affichent tout à la fois des informations sur le trajet et le paysage.

Tout porte à croire, d’ailleurs, que son Transparent OLED sera d’abord proposé à des entreprises — comme ce fut le cas pour le téléviseur enroulable. A priori, elles en feront des choses plus utiles qu’un Smart Bed.

Crédit photo de la une : LG Display Signaler une erreur dans le texte

