LG lance la version commerciale de son impressionnante télévision OLED enroulable. On préconise d'appeler tout de suite le banquier : comptez 74 000 euros pour avoir le salon le plus stylé du monde.

Quand LG a officialisé la version finale de son téléviseur OLED enroulable, baptisé Signature R, à l’occasion du CES 2019, on n’imaginait pas un prix sous la barre des 10 000 euros. Nous avions raison… tout en étant très loin de la vérité. Dans un communiqué diffusé le 20 octobre, le constructeur coréen a officialisé le lancement grand public de son produit d’exception. Le tarif ? 100 millions de wons sud-coréens, soit 74 000 euros. Soit le prix de 148 PS5 nouvelle génération… ou de 61 SMIC (1 200€ net par mois en France).

Pour cette somme, vous pouvez acquérir un téléviseur articulé autour d’une conception encore jamais vue : l’écran, composé de fines lamelles, est capable de s’enrouler sur lui-même pour disparaître dans un coffre servant de meuble. Pour avoir vu le produit en action, on peut confirmer que le mécanisme fonctionne très bien. En quelques secondes, on peut faire monter ou descendre la dalle OLED intégrée à la gamme Signature de LG — celle la plus haut de gamme.

74 000 euros pour le téléviseur enroulable de LG

LG commercialisera (dans un premier temps ?) son téléviseur enroulable au sein de sept magasins situés en Corée. Bien évidemment, les fortunés propriétaires seront choyés comme il se doit : un assemblage comparable à de l’artisanat, le choix de la couleur pour le panneau (Signature Black, Moon Gray, Topaz Blue ou Toffee Brown) et une gravure personnalisée sur le coffre en aluminium. Les hauts-parleurs sont dissimulés derrière du tissu acoustique Kvadrat de très haute qualité (provenance : Danemark).

Au-delà de la prouesse en matière de design (faire disparaître cet inélégant monolithe noir du salon), on rappelle que le produit s’appuie sur la technologie OLED. Soit la promesse d’une belle image, avec des contrastes appuyés, des noirs d’une profondeur abyssale et des couleurs d’excellente tenue. Sur ce point, LG peut faire parler son savoir-faire accumulé ces dernières années et son statut de fournisseur de dalles pour les autres acteurs du marché.

En termes d’usages, on rappelle que le téléviseur enroulable s’appuie sur plusieurs modes :

Full View : écran entièrement déroulé, utilisation normale ;

écran entièrement déroulé, utilisation normale ; Line View : 1/4 de l’écran déroulé pour accéder à certaines fonctionnalités connectées (heure, météo, cadre photos) ;

: 1/4 de l’écran déroulé pour accéder à certaines fonctionnalités connectées (heure, météo, cadre photos) ; Zero View : écran entièrement caché mais la base se transforme en enceinte puissante.

LG a d’abord destiné sa Signature R au marché professionnel, notamment les hôtels de luxe.

