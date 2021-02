Pour mars 2021, notre sélection inclut de la couture, des oiseaux, des arts martiaux, des chants et de l'épidémiologie. Vous avez dit hétéroclite ?

Les beaux jours reviennent et avec eux l’envie de prendre l’air. Pas simple avec le couvre-feu à 18 heures et les confinements locaux. Aussi pour cette sélection YouTube du mois de mars, on vous propose un contenu mixte, qui vous invite soi à sortir — si bien sûr les règles sanitaires ont été assouplies — soi à rester à la maison. Et si rien ne vous convient, jetez donc un œil à nos éditions précédentes.

Avant d’aller plus loin, deux petites choses à noter : tout d’abord, nous avons pris la décision de réunir nos deux chaînes YouTube en une seule, pour plus de simplicité : les contenus de la chaîne Vroom rejoignent donc la chaîne de Numerama. On vous dit tout ici. Par ailleurs, si vous l’aviez manqué, nous avons fait un récapitulatif des vidéos qui ont rythmé l’année passée.

Atelier Alaska

Vous vous tournez les pouces après 18 heures, à cause du couvre-feu ? Au lieu de les tourner dans le vide, pourquoi ne pas les utiliser pour vous mettre à la couture ? La chaîne Atelier Alaska vous propose de vous y mettre, avec des guides pour apprendre à coudre et pour créer vos propres vêtements et accessoires. Cette chaîne aurait sans doute été très utile à Thérèse dans Le Père Noël est une ordure…

Clamavi De Profundis

Si vous aimez les chants qui ont une certaine profondeur, sont teintés d’héroïsme et qui vous remplissent d’inspiration, la chaîne Clamavi De Profundis est à découvrir. Elle vous invite à découvrir entre autres des créations musicales autour du mythe de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien. Si après ça vous n’avez pas envie d’empoigner votre hache pour vous mettre en direction du Mordor…

Perì Fyseos

Qu’est-ce qu’on pourrait dire sur la chaîne italienne Perì Fyseos ? Ce sont juste des vidéos d’oiseaux en gros plan. Mais voilà tout l’intérêt : des oiseaux en gros plan. L’occasion de les voir dans leur habitat naturel, vaquer à leurs occupations de volatile. Et en plus, vous avez droit aux sons environnants, avec les chants des oiseaux, le bruit d’une rivière qui s’écoule, le vent dans les arbres. C’est reposant.

Risque Alpha

La chaîne Risque Alpha, animée par Tristan, n’est certes plus vraiment active ces derniers temps, mais il nous semblait utile de la signaler, car Tristan est médecin de santé publique. En ces temps de pandémie, ses connaissances sont donc déterminantes. On y parle d’essais cliniques, de facteurs de risque, de santé mondiale, de causalité et de corrélation ou encore d’espérance de vie.

Greggot TV

Greg Gothelf est un professeur d’arts martiaux qui propose depuis plusieurs années des contenus sur ce thème sur sa chaîne Greggot TV. On y trouve des guides pour apprendre les bases de la boxe et savoir frapper au sac, pour utiliser le mannequin de bois ou encore décortiquer des techniques de wing-chun. Des exercices de musculation sont aussi dispensés, afin de renforcer la forme générale des pratiquants.

