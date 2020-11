Des vidéos circulant sur Reddit et les réseaux sociaux laissent entendre que des consoles Xbox Series X se mettraient à fumer sans explication. Il pourrait s'agir d'une imposture.

Si vous avez ouvert Twitter ou fait un tour sur Reddit ce matin, vous avez peut-être croisé des vidéos suggérant que la Xbox Series X se mettrait à fumer sans explication (voir par exemple la vidéo d’AllGamesDelta ou celle d’Arek Adamowicz), comme s’il y avait un grave problème de matériel dans la console. En effet, on voit un panache plus ou moins épais se dégager à travers la grille d’aération.

La prudence commande toutefois de prendre des précautions vis-à-vis de ces contenus qui ont engrangé en quelques heures des milliers de relais sur les réseaux sociaux, mais aussi sur certains sites web.

Attention au risque de manipulation

Il est trop tôt pour dire s’il s’agit bien d’un vrai problème (dont la portée resterait alors à déterminer : s’agit-il de quelques consoles défectueuses ou y a-t-il un souci industriel plus étendu ?) ou bien d’une supercherie visant à nuire à Microsoft ou bien à tout simplement faire une mauvaise plaisanterie au moment où la Xbox Series X débute sa carrière commerciale — elle est en vente depuis le 10 novembre en France.

Pour l’heure, aucun des comptes officiels de la Xbox n’a réagi sur Twitter : ni le compte anglophone, ni le canal francophone et pas davantage du côté du service support de la console. Contacté par un journaliste américain, Microsoft a déclaré « prendre au sérieux tous les rapports sur la sécurité de ses produits et ils sont conformes ou supérieurs aux normes industrielles. Nous sommes en train de creuser cette histoire ».

À la rédaction de Numerama, nous avons eu l’opportunité de recevoir la Xbox Series X plusieurs semaines avant sa sortie officielle et notre journaliste qui a pu la tester tout au long de cette période n’a jamais constaté ni dégagement de fumée, ni odeur suspecte, ni trace de brûlure. À notre connaissance, aucune autre rédaction ou influenceur ayant eu la console en avance n’a fait état d’un tel phénomène.

Comme l’a souligné le compte Twitter Xbox Studio, il est très simple de faire une vidéo mensongère

Dans la mesure où l’entrée d’air de la console se situe en bas de la façade arrière, il est possible de placer n’importe quoi qui émet de la fumée ou de la vapeur (ou même d’exhaler après avoir pris une bouffée de cigarette électronique) à cet endroit, hors de vue de la caméra, pour ensuite voir la fumée traverser la console jusqu’à son sommet qui est la sortie d’air, donnant l’illusion que de la fumée s’échappe de la console.

CANSADO de las FAKE NEWS. Os dejo un video MIO explicando porque es Fake lo de la consola "Quemada" y como han logrado este efecto incluso estando la consola "APAGADA" pic.twitter.com/LfXzIBSu6N — Xbox Studio (@XboxStudio) November 11, 2020

Dans ces conditions, la plus grande perplexité doit vous saisir à la vue de ces vidéos. Il est pour l’heure impossible de vérifier s’il y a bien un pépin technique ou s’il ne s’agit que d’un fake pour buzzer — une hypothèse loin d’être nulle à l’heure où le désir peut être grand chez certains internautes de voir une publication devenir très virale et gagner ainsi en visibilité et en nombre d’abonnés.

D’autres problèmes signalés sur la Xbox Series X

Pour autant, ce très étrange dégagement de vraie-fausse fumée ne doit pas faire perdre de vue que comme toute nouvelle console arrivant sur le marché, elle est susceptible de faire face à des dysfonctionnements — en général bien moins graves, mais qui peuvent s’avérer frustrants ou même bloquants. Quelques témoignages, bien plus crédibles, ont ainsi fleuri ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Patrick Beja, qui anime le podcast Le Rendez-Vous Tech, a fait état d’un souci de connexion sans fil, heureusement très ponctuel, tandis que le journaliste du Monde Corentin Lamy a signalé la perte de reconnaissance des pads, Series X ou One, en filaire ou bluetooth. Un autre internaute a signalé une console ne redémarrant pas — un problème qui a aussi été relevé sur Reddit.

Selon la gravité et la nature de ces dysfonctionnements, ce sera vers une mise à jour à venir du système d’exploitation de la console (il y a toujours des correctifs qui arrivent après le lancement d’une nouvelle machine, comme pour les jeux vidéo d’ailleurs) ou bien vers Microsoft qu’il faudra se tourner, dans ce dernier cas pour demander la réparation de la Xbox Series X ou bien son remplacement.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

