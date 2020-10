Ubisoft a levé le voile sur une plateforme rassemblant tous les joueurs sous une même bannière. On retient surtout une fonctionnalité permettant de retrouver ses sauvegardes partout, même en changeant de console.

À la veille de la sortie des nouvelles consoles (PS5, Xbox Series S et Xbox Series X), Ubisoft lance un nouvel écosystème baptisé Ubisoft Connect, annoncé le 21 octobre. Il s’agit d’une fusion entre deux de ses services — Uplay et Ubisoft Club (les données ne seront pas perdues en cas de transition). Elle permet à l’entreprise française de rassembler tous ses utilisateurs sous une seule et même bannière, qu’importe la plateforme sur laquelle ils jouent. Son principal argument est d’offrir l’opportunité de retrouver ses sauvegardes en changeant de console ou en basculant sur PC.

Ubisoft Connect est défini comme « l’écosystème de services dédié aux joueurs ». Il prend la forme d’une application gratuite disponible sur PC (Windows uniquement), iOS et Android. Il est nécessaire de posséder un compte Ubisoft pour profiter de toutes les fonctionnalités accessibles sur PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch et Google Stadia. Le lancement est attendu pour le 29 octobre, en même temps que Watch Dogs : Legion.

Ubisoft généralise le cross-play

Derrière Ubisoft Connect, il y a aussi la généralisation du cross-play. Cette fonctionnalité réunit les joueurs sur les mêmes serveurs, qu’importe d’où ils viennent et sur quoi ils jouent. Pendant plusieurs mois, le cross-play s’est heurté à la posture ferme de Sony, qui refusait de mélanger sa communauté avec celle des autres. Aujourd’hui, l’arrivée d’Ubisoft Connect rappelle que l’heure est plus que jamais à l’unité. « La plupart des jeux Ubisoft dotés d’un aspect multijoueur visent à prendre en charge cette fonctionnalité », précise quand même l’éditeur dans sa FAQ. Il pourrait donc y avoir du cas par cas.

Toutes les fonctionnalités introduites par Ubisoft Connect concerneront surtout les productions à venir. Watch Dogs ; Legion, Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising et Riders Republic ont déjà été confirmés comme compatibles avec la progression croisée (il faudra associer son compte à chacune des plateformes pour en profiter). Il s’agit d’une aubaine pour, éventuellement, passer d’une PS4 à une Xbox Series X ou d’une Xbox One à une PS5 sans perdre sa partie de Watch Dogs : Legion.

Parmi les anciens jeux intégrés à Ubisoft Connect, sont déjà concernés : Assassin’s Creed : Odyssey, For Honor, Ghost Recon Breakpoint, Hyper Scape, Steep, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et Tom Clancy’s The Division 2. Ils ne bénéficieront pas de toutes les fonctionnalités.

En parallèle, Ubisoft Connect fonctionne comme un programme de fidélité. On pourra suivre sa progression, gagner des niveaux, se comparer à ses amis et débloquer des récompenses et/ou des réductions à utiliser dans le magasin en ligne d’Ubisoft.

