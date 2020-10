Ok la société s'effondre, mais on peut désormais mettre n'importe un emoji « sushi » en réaction à un message sur Messenger.

L’interface de l’application Messenger a connu une modification surprise : il est désormais possible, sur mobile, d’ajouter n’importe quel emoji de réaction à un message, a-t-on pu remarquer le 13 octobre 2020. Plusieurs journalistes de la rédaction de Numerama ont testé la nouvelle fonctionnalité, qui est activée à la fois sur Android et iOS.

Jusqu’ici, l’app de messagerie de Facebook ne permettait de « réagir » qu’avec quelques émoticones : un cœur, un rire, un étonnement, un énervement ou un pouce levé. Désormais, c’est l’entièreté des emojis qui sont disponibles, donnant énormément de liberté aux internautes — et, admettons-le tout de suite, leur faisant perdre un temps fou à scroller à travers les nombreuses pages de petites binettes.

Messenger modifié pour générer toujours plus d’engagement

En plus de cette nouvelle option, Messenger permet aussi de « liker » très rapidement un message, comme c’est le cas dans les messages privés sur Instagram (racheté par Facebook en 2012) : il suffit de taper deux fois rapidement sur l’écrit pour qu’un petit cœur s’affiche.

Cette information n’est évidemment pas cruciale pour la marche du monde, mais elle montre combien Facebook continue de modifier son interface pour ajouter toujours plus de fonctionnalités qui stimulent ses utilisateurs et les poussent à rester toujours plus longtemps sur ses applications. L’époque où il était seulement possible de « liker » un post Facebook semble bien lointaine.

