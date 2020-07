Chaque semaine, des nouveaux contenus sont ajoutés à Disney+ en France. Pour le mois d'août, la plateforme aurait dû avoir The Falcon and the Winter Soldier. Mais il faudra attendre.

Le catalogue de Disney+ France évolue, avec des contenus qui arrivent chaque semaine. Cependant, ne vous attendez pas à des nouvelles séries exclusives entières ajoutées régulièrement ou un complément des licences majeures qui dépasserait la chronologie des médias : la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) a beaucoup moins de nouveautés que d’autres concurrents, comme Netflix par exemple.

Au mois d’août, il n’y aura par exemple que trois programmes vraiment originaux, notamment le documentaire sur Howard Ashman — « héros méconnu de la renaissance de l’animation Disney dans les années 1980-1990 ». Disney+ avait initialement prévu la diffusion de la série Marvel intitulée The Falcon and the Winter Soldier. Malheureusement, elle a été repoussée.

À son lancement en France, Disney+ comptait un peu plus de 500 films et un peu moins de 150 séries, dont beaucoup de classiques. Le catalogue français peut varier par rapport à celui des États-Unis, ou ailleurs en Europe, à cause des aléas des négociations des droits de diffusion entre diffuseurs, mais aussi de la chronologie des médias, qui implique que, si une plateforme ne participe pas au financement d’une partie de la fiction française, elle doive attendre 36 mois pour proposer à ses abonnés un film sorti au cinéma. Disney+ a choisi de la respecter.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ sont disponibles ici.

Contenus originaux

Howard — 7 août Un documentaire sur Howard Ashman, parolier aussi génial que prolifique de La petite sirène. Plusieurs Oscars ont récompensé son approche novatrice, importée de Broadway. Ses chansons ont transporté des générations. Howard, un documentaire Disney+ Original, en streaming dès le 7 août sur #DisneyPlus. #HowardDoc pic.twitter.com/aupDHChWL8 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) July 16, 2020 Magic Camp — 14 août Un banquier très collet monté revient à « Magic Camp », une maison de la magie du parc Disneyland qu’il avait visitée enfant. Il est engagé pour donner du rêve aux enfants et garder un oeil sur le prix ultime de la compétition de la Baguette d’or. Phinéas et Ferb, le film : Candice face à l’univers — 28 août Phinéas et Ferb parcourent la galaxie à la recherche de Candice, enlevée par des extraterrestres.

Séries

Alex & co., saisons 1 à 3 — 7 août Cinq adolescents découvrent la difficulté de la vie au lycée et vont finir par se réfugier dans la musique. Mech-x4 !, saisons 1 & 2 — 7 août Un jeune crack en informatique et en technologies s’associe à un robot pour protéger la ville contre des monstres. Once upon a time, saisons 1 à 3 — 7 août Il paraît que les contes de fées existent encore… Cool attitude, saison 1 — 14 août Les Green à Big City — 21 août Kirby Buckets, saison 1 à 3 — 21 août Les aventures de Kirby Buckets, 13 ans, passionné par les dessins animés. Gigantosaurus, saison 1 — 28 août Car on adore les dinosaures.

Films

Le monde de Narnia : L’odyssée du Passeur d’aurore — 7 août Dernier volet de la trilogie Le monde de Narnia. Cette fois, les héros se retrouvent à bord d’un navire majestueux — le Passeur d’Aurore — tandis qu’ils doivent sauver Narnia en compagnie de Caspian.

Docus

Big sur : wild California — 7 août Les ovnis envahissent l’Europe — 7 août L’Inde : terre de félins, saison 1 — 14 août

Les monstres du jurassique — 21 août En pleine nature avec Bear Grylls, saison 5 — 28 août Destination wild : Hawai, saison 1 — 28 août

Crédit photo de la une : Twentieth Century Fox France Signaler une erreur dans le texte