On aurait pu craindre un énième retard de Final Fantasy VII Remake en raison de la pandémie de coronavirus. Ce sera plutôt l'inverse : Square Enix a annoncé que certains chanceux l'auront en avance.

La pandémie de coronavirus est en train de tout bouleverser. En raison de l’économie qui tourne désormais au ralenti, on peut craindre des retards dans la livraison de certains produits à venir. À ce sujet, Square Enix n’a cessé de rassurer le public sur la sortie de Final Fantasy VII Remake, attendue pour le 10 avril prochain sur PlayStation 4. Mieux, dans un tweet publié ce lundi 30 mars, l’éditeur japonais annonce que certains seront peut-être livrés… en avance.

« Notre plus grande priorité est que tout le monde, ce qui inclut celles et ceux qui vivent dans des pays au plus haut niveau de confinement, puisse jouer au lancement », explique Square Enix. Pour cela, la multinationale a pris la décision d’envoyer les jeux plus tôt que prévu en Europe et en Australie. « De fait, il y a de grandes chances que certains d’entre vous, dans les régions concernées, reçoivent le jeu avant le 10 avril », ajoute-t-elle. En revanche, aucune date avancée n’a été précisée.

Tant pis pour celles et ceux qui sont passés par le PlayStation Store

Les livraisons en France Les services de livraison en France sont perturbés par le confinement. Par exemple, la Poste ne livrent plus que les mercredis, jeudis et vendredis tandis que FedEx ne livre pas le samedi. Ces réglementations sont susceptibles d’évoluer au jour le jour.

Square Enix ne précise pas si les copies concernées sont uniquement ceux sur sa boutique en ligne, ou si tous les distributeurs sont concernés. Contactée à ce sujet par Numerama, la branche française n’a pas voulu commenter davantage. Comprendre : ce sera au petit bonheur la chance, et votre exemplaire de Final Fantasy VII Remake arrivera… quand il arrivera, entre maintenant et le 10 avril. On remarquera au passage qu’une boutique comme Amazon est en rupture de stock, là où la Fnac promet toujours une livraison à partir du 10.

Pour celles et ceux qui auraient commandé Final Fantasy VII Remake sur le PlayStation Store, peut-être à titre préventif, c’est la double peine. Non seulement ils vont devoir composer avec une vitesse de téléchargement plus lente (voulue par Sony pour soulager les serveurs) mais, en prime, ils auront peut-être le jeu après les autres.

Square Enix appelle d’ailleurs à la bienveillance de chacun : « Si vous recevez le jeu avant, merci de ne pas spoiler. Nous savons qu’il y a déjà des spoilers qui traînent depuis plus de deux décennies, puisque le Final Fantasy VII original est sorti en 1997. Mais Final Fantasy VII Remake est un tout nouveau jeu qui comporte beaucoup de surprises. » Bref, on conseillera d’éviter les réseaux sociaux dans les jours qui viennent.

