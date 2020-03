Confinés à plusieurs, tout un tas de jeux de société s'offre à vous pour passer le temps. Mais si vous êtes seul ? Suivez notre sélection des meilleurs jeux à pratiquer en solitaire.

Si vous êtes plusieurs à vous retrouver bloqués à la maison, vous n’avez que l’embarras du choix en matière de jeux de société. Que ce soit pour occuper vos enfants, en profiter pour découvrir un jeu de rôle, ou essayer n’importe quel titre parmi ceux que nous vous présentons régulièrement. Mais si vous êtes confiné tout seul à la maison ?

Heureusement, vous avez là aussi de quoi assouvir votre curiosité ludique. Des jeux spécialement réservés à la pratique solitaire, à ceux proposant une variante dotée d’un adversaire imaginaire, le choix est relativement large.

Évidemment, tout le pan social disparait, certainement l’aspect le plus important de ce loisir : s’il est toujours possible de passer un excellent moment avec un mauvais jeu, mais les bons partenaires, l’inverse est moins sûr. Mais en cette période de confinement, difficile de faire la fine bouche.

Tous les jeux de cette sélection proposent un réel challenge. Pas simplement un score à battre, en essayant de faire encore mieux à la partie suivante. Mais des adversaires, des obstacles, des contraintes, « presque » comme à plusieurs.

Et au moins, vous ne risquez pas de vous retrouver attablé avec un mauvais joueur… du moins, on vous le souhaite.

Les Aventuriers du Rail avec Alexa

Énorme succès, devenu un classique, Les Aventuriers du Rail est un excellent jeu familial, qui plus est idéal pour découvrir un jeu de société dit « moderne ». Seul souci en ces temps de confinement, il faut au moins être deux pour en profiter. Ou plutôt, il fallait au moins être deux. Grâce à un partenariat entre l’éditeur et Amazon, tous les appareils pourvus d’Alexa, l’assistant personnel virtuel du géant du commerce en ligne, peuvent se joindre à la partie.

C’est même un compagnon de jeu idéal si vous y jouez pour la première fois, puisqu’Alexa sait vous expliquer les règles, dans le détail et de façon didactique.

Si vous disposez d’un appareil compatible, c’est une excellente occasion pour essayer de construire le réseau ferré le plus abouti des États-Unis. Et une fois le confinement levé, vous serez devenu imbattable et pourrez affronter vos amis en toute confiance.

L’Expédition Perdue

Inspiré de La Cité Perdue de Z, ouvrage historique et biographique relatant l’ultime expédition de Percy Fawcett, L’Expédition Perdue vous propose d’affronter la jungle amazonienne, à la recherche de la mystérieuse cité d’El Dorado.

Mais l’aventure est longue, périlleuse, et impitoyable. Le jeu est extrêmement dur, et de nombreuses parties sont nécessaires pour en voir le bout. Si par miracle vous y parvenez, l’extension Fontaine de Jouvence ajoute des modes de jeu supplémentaires, dont un pour encore corser la difficulté.

Malgré l’importante part de hasard, le jeu n’est pas frustrant, et on ne peut s’empêcher d’y revenir pour retenter sa chance. Son ambiance pulp et ses illustrations inspirées de Tintin ou Blake et Mortimer ajoutent encore au plaisir de jeu.

Oserez-vous pénétrer dans la jungle luxuriante d’Amazonie ?

One Deck Dungeon

D’habitude, les dungeon crawlers, ces jeux où les héros affrontent gobelins, trolls et autres dragons au fond d’une grotte, durent des heures, avec de nombreuses pages de règles compliquées.

One Deck Dungeon vous propose de revivre la même chose, en plus simple, et surtout en beaucoup plus court. Des cartes, des dés, de l’exploration, des combats contre des monstres, des pouvoirs spéciaux, tout y est.

Cinq donjons, trois niveaux de difficulté, et surtout un challenge des plus corsés, voilà de quoi occuper vos journées. Et si, enfin, vous parvenez à vaincre tous les boss, Forêt des Ombres, à la fois jeu indépendant et extension, vous permettra de tenir jusqu’à la levée du confinement.

One Deck Dungeon a en plus la bonne idée de ne proposer que des femmes comme héroïnes, équipées comme l’exige leur classe de personnage. C’est-à-dire avec de vraies armures, pas des bikinis en cotte de mailles. C’est encore trop rare pour être souligné.

The 7th Continent

Énorme succès lors de son financement participatif, The 7th Continent vous propulse dans les années 70. Tout juste rentrés de votre expédition sur ce nouveau continent, de curieux phénomènes affectent plusieurs membres du voyage. Vous-même êtes pris d’un mal étrange et décidez donc d’y retourner afin de lever la malédiction qui s’est abattue sur l’équipage.

Grâce à son système malin et très immersif, on ne voit guère passer la quinzaine d’heures que dure une partie complète. Heureusement, le jeu propose un système de sauvegarde pour reprendre plus tard. Bon, ce n’est pas comme si vous alliez recevoir des invités prochainement…

The 7th Continent est un jeu particulièrement riche et prenant, mélange entre un Livre dont vous êtes le héros et un jeu d’exploration. Son ambiance pulp et son thème, inspiré des œuvres de Lovecraft et de Jules Verne, renforcent encore davantage le plaisir de jeu. Avec ses quatre aventures incluses dans la boite, c’est le passe-temps idéal pour les semaines à venir.

Vendredi

Vous étiez tranquille, seul sur votre île déserte paradisiaque. Jusqu’à l’arrivée d’un naufragé. Aidez-le à retourner chez lui pour enfin retrouver votre quiétude.

Robinson doit affronter toute une série d’épreuves, de plus en plus difficiles à surmonter. D’autant que ce malheureux vieillit peu à peu, s’affaiblissant, mais apprenant de son expérience. Le tout avec uniquement un paquet de cartes.

Vendredi est un jeu d’optimisation et de choix cornéliens. C’est surtout un jeu difficile à battre, et vos premières parties se solderont obligatoirement par des défaites. Avec ses quatre niveaux de difficulté, vous n’êtes pas près de retrouver votre tranquillité sur votre île.

