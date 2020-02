Pas de nouveau jeu de société cette semaine, mais la présentation d'une nouvelle camarade de jeu, qui pourra même vous expliquer les règles.

Noël n’est pas si loin derrière nous, et peut-être avez-vous reçu un jeu de société en cadeau. Éventuellement Les Aventuriers du Rail, excellent choix pour s’initier en douceur à ce hobby.

Mais même s’il est familial et accessible, ce n’est pas toujours évident d’assimiler les règles d’un nouveau jeu. Et, il faut bien l’avouer, c’est souvent assez rébarbatif. D’où le triste sort réservé à de nombreuses boîtes : prendre la poussière dans une armoire, faute d’avoir quelqu’un sous la main pouvant vous accompagner dans votre première partie.

C’est probablement la réflexion qu’a eue Days of Wonder, l’éditeur du jeu, et l’équipe d’Alexa, l’assistant personnel virtuel d’Amazon.

Les deux partenaires ont ainsi développé conjointement deux skills Alexa, une pour chacune des principales versions du jeu ; celle de base, avec sa carte des États-Unis, et son pendant européen. Les skills permettent d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à un appareil intégrant Alexa (une enceinte Echo Dot en ce qui nous concerne). Il suffit de les installer, puis d’interpeller l’assistant pour lui demander la météo, une recette de cuisine, écouter les dernières actualités, etc. Les skills Aventuriers du Rail proposent de vous expliquer les règles du jeu, et même de jouer avec vous.

Alexa, explique-moi les règles

La première fonctionnalité, qui intéressera celles et ceux qui ont du mal à lire et assimiler une règle du jeu, permet de s’affranchir de cette étape un peu pénible. Au lancement de la skill, Alexa vous propose de vous les expliquer. Elle peut même s’adapter, selon que vous ayez déjà joué à l’une ou l’autre version du jeu.

Les explications sont claires et précises. Elles commencent par une présentation du matériel et sa mise en place, puis continuent par décrire les différentes actions réalisables à son tour et comment marquer des points.

En cas de doute, on peut lui demander de répéter un point de règles précises (« Alexa, répète »), voire de reformuler son explication (« Alexa, reformule »). En sus des règles complètes, il est possible de l’interroger en cours de partie en cas de doute, et un rappel est fait lorsqu’une situation est rencontrée pour la première fois. Il faut compter une vingtaine de minutes pour être réellement lancé dans la partie.

L’ensemble est clair et bien structuré. Bien entendu, il manque la spontanéité et l’adaptabilité d’une explication faite par un humain, qui peut rebondir sur les réactions de l’auditoire. Pour un jeu relativement simple comme Les Aventuriers du Rail, cela nous a semblé plus adapté que des règles en vidéo. Plus interactif et moins intrusif.

Alexa, joue avec moi

La seconde fonctionnalité proposée par la skill permet à Alexa d’endosser le rôle d’une joueuse. Vous pouvez également l’utiliser comme simple arbitre, pour compter les scores, l’autre point de friction habituel en plus des règles.

L’intégration d’Alexa en tant que joueuse est plutôt réussie. Elle partage le plateau et les cartes de destination avec les autres participants, mais dispose de son propre paquet de cartes wagon. Sans déséquilibrer le jeu outre mesure, cela permet de simplifier le déroulé de la partie. Sans ça, le rythme aurait été haché et l’expérience ratée.

Il suffit de poser ses pions à elle quand elle vous le demande, lui signifier que c’est à son tour de jouer, et indiquer quel joueur prend quelle route (« Alexa, bleu prend la route de Marseille à Barcelona »). Elle sait détecter les erreurs (si un joueur veut prendre une route ou une gare déjà occupée), et deviner quand on saute son tour.

En fin de partie, après lui avoir indiqué les cartes de destination de tous les joueurs humains, elle s’occupe de calculer les scores et d’annoncer le classement.

Elle ambiance également la partie en diffusant des thèmes musicaux traditionnels des pays dans lesquels une route vient d’être construite. C’est totalement kitch, mais, paradoxalement, entraînant et plaisant. On se prend à siffloter des airs italiens, russes ou allemands.

Alexa, nouvelle façon de consommer du jeu de société ?

À la question « Faut-il acheter un appareil Alexa expressément pour Les Aventuriers du Rail ? », la réponse est clairement non. L’investissement n’en vaut pas la peine. En revanche, si vous possédez déjà les deux, il serait dommage de ne pas en profiter.

Les explications des règles faites par Alexa sont un gros plus, qui pourront dépanner bien des familles. Bien entendu, cette phase manque de fluidité et de souplesse par rapport à un humain. Encore que, bien expliquer une règle n’est pas à la portée de tout le monde.

La skill n’est cependant pas exempt de reproches. Elle est restée bloquée à quelques reprises, ou a quitté inopinément. Heureusement, une sauvegarde est opérée en temps réel, et Alexa propose de continuer la partie en cours dès qu’on la réactive. Il arrive aussi qu’il faille s’y reprendre à plusieurs fois avant qu’elle ne comprenne quelle route vient d’être prise par un joueur. À sa décharge, certaines villes d’Europe de l’Est ne sont pas évidentes à prononcer pour un Français. Les développeurs de la skill, contactés par nos soins, assurent que ces problèmes seront corrigés dans une prochaine itération.

Connaissant déjà bien le jeu, c’est en tant que joueuse supplémentaire que nous l’avons essentiellement utilisée, sur une dizaine de parties. Et elle ne s’est pas ridiculisée, loin de là. Certes, elle n’a jamais terminé première, mais pas dernière non plus (sauf pour les parties à deux). Et une fois qu’on a pris le pli de dire « Alex, à ton tour », son intégration est assez naturelle et ne pose pas de problème particulier (en dehors des quelques bugs évoqués plus haut). On regrette simplement qu’un seul niveau de difficulté soit proposé : on aurait aimé pouvoir l’adapter selon l’expérience des participants.

Le jeu existe également en version électronique sur différents supports. Mais le gros avantage d’Alexa, est que l’on conserve l’aspect tactile du matériel. On manipule les cartes, on les mélange, on place ses wagons sur le plateau, etc. Cela reste un jeu de société, pas un jeu vidéo. Même si on peut tiquer sur le côté « société » quand on joue en tête à tête avec une machine…

Sans être parfaite, cette première expérience est plutôt réussie. Surtout si vous possédez déjà un appareil compatible. Dans le cas contraire, en acheter un expressément pour cet usage nous semble un peu déraisonnable. Essayez plutôt de trouver quelqu’un pour vous expliquer le jeu et y jouer avec vous. Au vu de son succès, ça ne devrait pas être trop difficile.

Nous sommes en revanche assez curieux de découvrir les prochaines skills développées pour jouer avec Alexa. Et surtout curieux des adaptations aux règles imaginées par les éditeurs et Amazon pour pallier les contraintes imposées par les possibilités des appareils. Car, après réflexion, elles en éliminent un certain nombre.

