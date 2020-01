HBO a dévoilé la date de lancement pour la saison 3 de Westworld. La chaîne livre au passage un nouveau trailer énigmatique : une chronologie du futur.

Après une saison 1 très (trop) conceptuelle, Westworld a commencé à approfondir véritablement sa propre mythologie du futur dans sa saison 2. Sauf que les showrunners en ont profité pour brouiller toujours un peu plus les pistes sur les intentions des personnages, sur leur identité, sur la structure globale des parcs et de l’entreprise qui les gère. On ne sait toujours pas grand chose de ce futur. Les fans espéraient donc ardemment que la saison 3 serait celle où Westworld mettrait enfin au clair ses intrigues. Jonathan Nolan a promis qu’elle sera plus simple à suivre.

Date de sortie de Westworld, saison 3

Heureusement, il ne faudra plus attendre bien longtemps pour les nouvelles révélations. Ce 13 janvier 2020, la chaîne HBO a enfin révélé la date de diffusion de la saison 3 : le 15 mars 2020. C’est donc pour bientôt — et ce sera sur OCS en France. La chaîne en a profité pour révéler un nouveau trailer (ci-dessous).

Une chronologie du futur

Contrairement à la première bande-annonce diffusée il y a cinq mois, celle révélée ce 13 janvier ne révèle absolument aucune image. Elle est pourtant tout aussi intéressante, voire plus encore. Elle nous décrit une sorte de chronologie du futur, avec une suite d’événements à venir, à commencer par des divergences par rapport au présent tel que nous le connaissons.

Parmi les grands moments annoncés dans ce trailer : l’impeachment du 45e Président des États-Unis, un effondrement écologique en Indonésie, un incident thermonucléaire à Paris, une guerre civile en Russie… les uns après les autres, ces événements apocalyptiques nous mènent finalement à une date pertinente : le 17 avril 2039, moment auquel, selon le trailer, « le système a démarré ». Puis, le 27 février 2058, il serait survenu un « événement critique » dans un « lieu inconnu ». Cet élément pourrait bien être central dans cette nouvelle saison et il faut avouer que l’énigme donne envie d’en savoir plus (à condition, encore une fois, d’une écriture moins obscure que précédemment et avec moins délayage).

La saison 3 inspirée de Blade Runner

Rappelons que Johnatan Nolan, co-showrunner de la série avec Lisa Joy, avait donné quelques précisions sur cette saison 3, lors du Comic-Con de San Diego en 2019. Le thème de ce nouveau chapitre est l’émergence d’un nouveau monde avec, comme source d’inspiration, Blade Runner. Sans surprise, l’élévation à la conscience des androïdes (et peut-être leur prise de pouvoir) sera toujours plus approfondie dans Westworld.

Cette nouvelle saison sera également la première à nous faire vraiment voyager au-delà des frontières des parcs. Une bonne façon de découvrir enfin ce futur dystopique. De nouveaux parcs seront tout de même introduits. L’un d’eux sera très probablement rempli de nazis, à en croire le précédent trailer.

En France, la saison 3 de Westworld pourra être visionnée sur OCS.

