L'Ascension de Skywalker sort en salles demain. Le film Star Wars qui complète la saga des Skywalker entamée en 1977 est accompagné de nombreuses fuites. Mais les plus difficiles à éviter ne se trouvent pas sur le web.

Le 17 décembre 2019 au matin se tenait l’avant-première presse du film le plus attendu de ces 42 dernières années : Star Wars Épisode IX, l’Ascension de Skywalker. Ou, autrement dit, la fin de la saga des Skywalker qui a passionné tant de générations depuis 1977 et la sortie d’Un Nouvel Espoir. Dans la salle, privés de moyen de communication, tout appareil numérique étant proscrit pour éviter les leaks, il ne restait aux quelques centaines de journalistes et blogueurs spécialisés présents qu’une chose pour patienter : discuter.

Vous ne pouvez pas couper le son d’un humain

Et, très vite, de nombreuses discussions ont tourné autour des leaks. Car si en 1977, la pression médiatique était moindre qu’en 2019 et qu’il fallait vraiment faire partie d’un cercle de passionnés pour savoir quelque chose sur un objet culturel en avance, en 2019, tout est su. Ajoutez à cela la gestion calamiteuse du secret par Bad Robot Productions, la maison de production de J. J. Abrams, et vous aurez une recette parfaite pour trouver tout et n’importe quoi dans les moindres recoins du web.

Le faux côtoie le vrai, les fausses pistes et les thèses de fans s’entremêlent aux leaks d’employés de la production, mais sur Reddit (ne cliquez pas ici) et dans les colonnes de certains sites spécialisés, il y a matière à découvrir beaucoup sur L’Épisode IX. Que ce qui est écrit soit vrai au fond importe peu : celle ou celui qui n’aime pas le divulgâchis ne veut en réalité rien savoir.

Sur le web, les méthodes sont nombreuses pour éviter les leaks et autres spoilers. Quitter les réseaux sociaux quelques jours avant de voir un film ou une série est un bon moyen d’éviter de se gâcher le plaisir. De nombreuses extensions et méthodes permettent en outre de mettre en sourdine Twitter, Facebook et le web tout entier, en bloquant des mots clefs directement sur le navigateur. Mais ces 42 ans d’attente et ces quelques mois d’efforts pourraient être gâchés par quelques fans un peu trop loquaces dans une file d’attente, ou, pire assis au cinéma.

Contrairement à l’épisode VIII dirigé par Rian Johnson, tout a été écrit sur L’Ascension de Skywalker et il est évident que les plus impatients ont déjà dévoré des lignes de scénario. Pire : après la présentation à la presse d’aujourd’hui, nombreux seront les journalistes qui ne sauront pas tenir leurs engagements et donneront de vrais détails. Bref, c’est le moment de rentabiliser l’achat d’un casque à réduction de bruit active ou d’écouteurs, ou de porter des bouchons d’oreille en public.

