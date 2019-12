Electronic Arts a trouvé un moyen d'intégrer Baby Yoda dans Les Sims 4.

Si vous suivez de près l’actualité liée à Disney et Star Wars, vous n’avez certainement pas échappé à la Baby Yoda mania, née grâce au personnage phare de la série The Mandalorian amené à devenir une mine d’or de merchandising. Vous pensiez y couper dans votre maison virtuelle créée dans Les Sims 4 ? C’était sans compter l’apparition d’un objet à l’effigie de ce Baby Yoda, a repéré Kotaku le 12 décembre.

Baby Yoda est intégré au jeu Les Sims 4 sous la forme d’une simple statue, façon nain de jardin. La description précise qu’il s’agit « d’une réplique inspirée de la série The Mandalorian diffusée sur Disney+ ». On peut la trouver dans les décorations moyennant 504 Simflouz (la monnaie virtuelle du jeu).

Players : But what about children ?

Sims : We love The Child too. pic.twitter.com/OTrZ24Su4n

— Dave Miotke (@SimGuruNinja) December 12, 2019