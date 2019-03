Après quelques semaines de calme depuis la sortie de l'extension Heure de Gloire, Les Sims 4 a droit à un nouveau pack de jeu où se mêlent êtres possédés, hommes en noir et plantes bizarroïdes. Et c'est à nous de mener l'enquête !

Loin des paillettes d’Heure de Gloire et de ses studios de cinéma, ce nouveau pack de jeu nous emmène dans une petite bourgade située en plein désert, qui donne son nom à l’extension : StrangerVille. En apparence, rien ne distingue ce quartier d’un autre, si ce n’est son climat encore plus aride qu’Oasis Springs, et peut-être cet étrange laboratoire secret abandonné situé au fond d’un cratère.

Toutefois, à peine y emménage-t-on que l’on remarque que le voisinage se comporte de façon étrange. Les Sims qui habitent dans le coin ont pour la plupart un sourire figé et une démarche erratique, sans parler de leurs propos incohérents dans les infobulles. Ajoutons à cela de nombreux scientifiques et de militaires en vadrouille, et l’on a les ingrédients d’une aventure décalée, où apparaissent même parfois les hommes en noir, notamment pour vous retirer votre frigo.

Enquête à StrangerVille

StrangerVille est un pack de jeu assez original, axé sur la narration et l’enquête, de façon encore plus poussée que les aventures en terre inhospitalière proposées par Dans la jungle. Le déroulement se rapproche en fait ici davantage d’un Destination Aventure (première extension des Sims 3) ou encore d’un Sims Medieval, deux épisodes qui proposent une progression en petites quêtes.

Même recette ici, puisqu’il va falloir fouiller le laboratoire secret (pas si secret et franchement pas très bien gardé), interroger les locaux, enquêter sur les plantes… Les activités ne sont peut-être pas toutes particulièrement intéressantes, mais elles ont le mérite d’être variées. Il y a surtout plusieurs façon de progresser dans le mystère, en fonction, par exemple, des compétences des Sims à disposition.

Si l’histoire n’est pas très originale, elle est assez plaisante à suivre, notamment grâce à l’originalité habituelle de la série et aux petits clins d’oeil aux grands classiques du genre, de X-Files à Stranger Things. Force est de constater qu’ajouter une petite trame narrative et des événements d’ambiance (météo particulière, comportement des voisins) aux Sims 4 donne un petit coup de fouet au jeu. Et si cet aspect ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours vivre dans le nouveau quartier sans y prêter attention… même si cela ne va pas empêcher les voisins de se comporter bizarrement.

Une histoire un peu courte

On regrette toutefois que cette aventure soit assez courte, car il ne faut que quelques heures pour en voir le bout. Même si l’on peut réactiver l’histoire et qu’il y a plusieurs façons de progresser, il n’y a pas vraiment de rejouabilité. Le pack de jeu StrangerVille offre heureusement du contenu supplémentaire. Soulignons déjà l’originalité du quartier, qui contient même une « maison » bâtie dans la carcasse d’un avion, carcasse d’ailleurs disponible dans le mode achat.

Celui-ci s’enrichit au passage de mobilier de laboratoire (bureaux, chaises, éléments de décoration avec des moniteurs) et d’éléments inspirés du survivalisme, pour créer par exemple des abris anti-atomiques ou des caves prêts pour la fin du monde. Si trop peu d’objets s’intègrent hélas dans un gameplay classique, les joueurs qui aiment créer des histoires originales inspirées par la science-fiction en auront pour leur argent.

On retient toutefois l’arrivée (enfin !) des laptops, ainsi que la présence d’un joli jukebox et d’une machine d’entraînement de combat pour améliorer ses compétences physiques. Cette dernière sera particulièrement utile pour la carrière militaire, nouvelle voie professionnelle semi-active que l’on pourra donc en partie exercer à la maison. Les tenues fournies avec le pack StrangerVille s’inspirent d’ailleurs pour la plupart de la rigueur martiale.

En bref Les Sims 4 : StrangerVille Note indicative : 4/5 Après quelques extensions attendues comme Chiens et Chats et Heure de Gloire, convenues mais réussies, Les Sims 4 tente une approche un peu plus originale avec un pack de jeu focalisé sur la narration. StrangerVille propose ainsi une enquête au déroulement rappelant Destination Aventure, à la manière d'un point n'click très accessible exploitant le gameplay classique du titre, et dans un cadre original. Efficace et amusante, l'aventure est toutefois hélas un peu courte, mais permet d'espérer du contenu encore plus décalé à l'avenir. Top Du contenu narratif sympa à suivre

Du contenu narratif sympa à suivre L'ambiance décalée et les références Bof Un peu court

Un peu court Quelques activités moins intéressantes