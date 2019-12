La cérémonie des The Game Awards se tiendra dans la nuit de jeudi à vendredi. On vous explique comment la suivre.

L’année 2019 se termine et il est temps, pour l’industrie vidéoludique, de désigner les meilleurs jeux sortis ces derniers mois. On connaîtra le nom des lauréats cette nuit, à l’occasion des The Game Awards, l’équivalent des Oscars. Ce sera aussi l’occasion de découvrir quelques annonces, histoire de passer à 2020 avec quelques étoiles dans les yeux.

La cérémonie des The Game Awards se tient dans la nuit de jeudi à vendredi, à partir de 2h30 du matin, heure française. Préparez le café.

Quand ? Le vendredi 13 décembre, à 2h30 du matin ;

Le vendredi 13 décembre, à 2h30 du matin ; Où ? Un peu partout, comme sur Twitch, YouTube, Mixer, Facebook Live ou encore Twitter. On a mis le flux YouTube ci-dessous ;

Un peu partout, comme sur Twitch, YouTube, Mixer, Facebook Live ou encore Twitter. On a mis le flux YouTube ci-dessous ; Quoi ? Des prix pour les jeux qui ont marqué les esprits ces derniers mois et des grosses annonces pour ceux à venir.

Qui va succéder à God of War ?

L’année dernière, c’est God of War qui avait raflé la mise, au nez et à la barbe de Red Dead Redemption 2, reparti quand même avec quatre sacres. Son successeur se trouve dans cette liste : Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro : Shadows Die Twice, Super Smash Bros. Ultimate et The Outer Worlds. Nommé dans dix catégories, le jeu d’Hideo Kojima fait partie des immenses favoris.

Au-delà des prix qui ne représentent de toute façon pas grand-chose à l’échelle de l’appréciation individuelle d’un jeu, les The Game Awards permettront surtout de découvrir des nouveaux titres, des nouvelles bandes-annonces et des nouvelles informations. On sait déjà que Sony diffusera une vidéo de Ghost of Tsushima, qu’Epic Games fera une annonce à ne pas manquer concernant Fortnite (le fameux Annual Pass ?) ou encore que Riot dévoilera un titre inédit dans l’univers de League of Legend.

Ah, et il y aura un petit concert de Green Day.

