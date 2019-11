De nouveaux programmes originaux, des séries cultes, des acquisitions : voici le programme des nouveautés qui viennent compléter le catalogue Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du e-commerce, en décembre 2019 pour la France.

Amazon Prime Video Il s’agit d’un des nombreux services inclus en France dans l’offre premium d’Amazon. Sur des apps et en version web, il mêle un catalogue de films et séries déjà sortis mis à jour régulièrement à des productions originales. Prime coûte 49 € par an, avec un mois d’essai gratuit.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video devient de plus en plus intéressant. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, comme Canal avec OCS, notamment grâce à des exclusivités comme The Boys, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

Après un mois de novembre très calme, Amazon met le paquet sur les contenus originaux pour terminer l’année 2019. Les abonnés pourront découvrir des nouveaux épisodes pour The Marvelous Mrs. Maisel et The Expanse, ou encore se plonger dans Pennyworth.

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online). L’accès est également gratuit avec une offre Freebox Delta.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix et Amazon Prime Video sont disponibles ici.

Séries

The Good Doctor, saison 2 — 1er décembre

Un jeune chirurgien tente de s’intégrer dans un prestigieux hôpital malgré son syndrome d’Asperger.

The Marvelous Mrs. Maisel, saison 3 — 6 décembre

Une femme à la vie rangée découvre qu’elle est très douée pour le stand-up. La série a reçu plusieurs récompenses, dont des Golden Globes.

S.W.A.T., saison 2 — 6 décembre

Un lieutenant du S.W.A.T est tiraillé entre sa loyauté envers ses origines modestes, dont ses amis de la rue avec qui il a grandi et qui n’ont pas aussi bien tourné que lui, et son devoir envers ses co-équipiers… Ah oui. Intéres…zzzZzzzzZZzz.

Pennyworth, saison 1 — 9 décembre

Vous connaissez Alfred Pennyworth, le fidèle majordome de Bruce Wayne alias Batman ? Eh bien voici son histoire.

Into the Badlands, saison 3 — 10 décembre

The Expanse, saison 4 — 13 décembre

La saison 4 de The Expanse marque un nouveau départ pour l’équipage du Rocinante, qui sera chargé par les Nations Unies d’explorer de nouveaux mondes situés au-delà du Portail. Stargate SG-1 2.0.

The Grand Tour — 13 décembre

Des voitures, des voitures et encore des voitures.

FILMS & DOCUS

Replicas — 1er décembre

Keanu Reeves a perdu sa famille dans un accident de voiture et se met en tête de la ramener à la vie. John Wick, version science.

Attraction — 1er décembre

Des gens questionnent leur propre existence après le crash d’un vaisseau extraterrestre. Normal.

Sang d’Acier — 1er décembre

Un agent des forces spéciales est chargé de protéger un scientifique et sa création. Avec Jackie Chan.

Popstar : Célèbre à tout prix — 1er décembre

Une superstar du rap et de la pop n’arrive plus à joindre les deux bouts. Il refuse pourtant de reformer le groupe à qui il doit tout. Bravo la reconnaissance.

À deux mètres de toi — 1er décembre

Deux adolescents qui doivent éviter les contacts en raison d’un système immunitaire défaillant tombent amoureux. L’anti-film de Noël.

The Boss — 4 décembre

Ary Abittan, My Story — 15 décembre

Le dernier spectacle du comique Ary Abittan.

Little Monsters — 15 décembre

Un musicien raté, égoïste et irresponsable, tombe sous le charme de l’institutrice de son neveu. Sauf qu’il y a une épidémie de zombies qui va gâcher ses plans de drague.

The Aeronauts — 20 décembre

Une pilote de montgolfière et un scientifique veulent percer les secrets du paradis. Ils vont monter trop haut au point de devoir se battre pour leur survie. Qui a dit bien fait ?

Gala « So Chic », Festival de Montreux par Alex Vizorek — 25 décembre

Il paraît que c’est un spectacle où les blagues seraient fines. On demande à voir.

