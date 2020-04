Marie Turcan - il y a 2 minutes Pop culture

La deuxième partie de la saison 4 de Rick and Morty est attendue à partir du 3 mai 2020 prochain, soit six mois après la diffusion de la première moitié.

Rick and Morty est de retour.

La série animée culte était déjà réapparue pour une saison 4 après plus de deux ans d’absence en novembre 2019. Les fans avaient pu se délecter de ces nouvelles aventures, à raison d’une par semaine, sur la chaîne américaine Adult Swim. Mais un petit goût amer restait en bouche : le fait que seulement cinq petits épisodes de vingt minutes soient sortis à l’automne dernier. « C’est la moitié de la saison que vous méritiez, mais c’est tout ce qu’on a réussi à gérer », admettait d’ailleurs la voix-off dans la bande-annonce de ce nouveau volet.

Rassurez-vous : Adult Swim a confirmé que vous n’aurez pas à patienter à nouveau des années avant de voir la suite de la saison 4. À partir du 3 mai 2020, la chaîne américaine commencera à diffuser les cinq nouveaux épisodes de la deuxième partie de cette saison. Pour ne pas donner de faux espoirs aux spectateurs, la série de Dan Harmon (Community) et Justin Roiland prévient en effet d’emblée qu’il n’y aura également que cinq nouveaux épisodes — le trailer s’intitule « Les Cinq Autres ».

Comment regarder Rick and Morty saison 4 en France

En France, il est possible de regarder Rick and Morty sur Adult Swim France en direct à certaines heures, en passant par la plateforme Molotov (abonnement à 2,99 euros par mois) ou en s’abonnant à Canal+ Séries (6,99 euros par mois), la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) de Canal+.

Sur la musique Boys Are Back In Town, la bande-annonce donne un aperçu des nouvelles aventures déjantées que vivront la famille de Morty et de son grand-père scientifique génial Rick : voyages intergalactiques, différentes réalités, sabres laser, danger de mort, mais aussi retour de personnages connus de la série comme Snuffles (ou plutôt, Snowball), le petit chien qui devenait un être sur-intelligent dans la première saison.

Pour rappel, Adult Swim a renouvelé Rick and Morty en 2018 pour 70 épisodes, un nombre très très élevé que ses créateurs n’arriveront peut-être jamais à atteindre… En attendant, on prend ce qu’on a !

Crédit photo de la une : YouTube/Adult Swim