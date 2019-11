Amazon Prime Video a annoncé « Voltaire Mixte » et « Opérations Totems », deux séries françaises originales qui ne sortiront pas avant 2021.

Amazon a présenté deux nouvelles séries originales françaises ce 7 novembre 2019 au cours d’une conférence de presse à laquelle Numerama a assisté. Il s’agit de Voltaire Mixte et d’Opérations Totems, deux séries prévues pour 2021 et qui seront exclusivement sur Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD).

Deux séries originales françaises Amazon pour 2021

Voltaire Mixte est portée par la scénariste Marie Roussin (Les Bracelets Rouges, Un Village Français) et suivra le quotidien de lycéens et du personnel enseignant dans un établissement qui s’ouvre pour la première fois à la mixité au début des années 60. « Le désir est au cœur de la série (…) On parle frontalement des rapports hommes-femmes », a décrit la scénariste. La première saison comptera 8 épisodes, mais la série est censée avoir plusieurs volets pour suivre les personnages jusqu’en mai 1968.

Opérations Totems est le fruit de la collaboration de Juliette Soubrier (Zone Blanche) et Olivier Dujols (Le Bureau des Légendes, Falco). La série s’intéresse à l’histoire d’amour entre deux espions, un homme et une femme, sur fond de Guerre froide en 1964. « La période est intéressante, car on est en pleine guerre où il n’y a pas d’autre combat que l’idéologie », a raconté le scénariste qui sera aussi showrunner. « L’espace est un champ de rêve médiatique. »

Aucun des deux programmes ne sortira en 2020, ce qui signifie qu’Amazon Prime Video n’aura pas de nouveautés sérielles françaises l’an prochain. Il ne s’agit pas des premières séries de la plateforme en France, car elle a déjà sorti Deutsch-Les-Landes fin 2018, bourrée de clichés mais également malheureusement très peu aidée par son mode de diffusion (uniquement en VF). La multinationale ne l’a pas mentionnée de toute la conférence de presse. Il nous semble même avoir entendu, à quelques reprises, les cadres d’Amazon parler de « la première salve de séries françaises originales » à propos des futures productions de 2021.

Deux émissions de télé-réalité

Amazon a également frappé un gros coup en décrochant les droits de l’adaptation 100 % française de Love Island, l’émission de télé-réalité quotidienne de « dating », où les spectateurs pourront influencer le contenu du programme en se connectant via une app dédiée. Au Royaume-Uni, où elle a été créée, cette émission diffusée sur ITV2 est extrêmement populaire. Elle est prévue pour 2020 en France.

Le dernier programmé présenté s’appelle The Missing One, une émission de télé-réalité « d’aventure » où des célébrités doivent retrouver un membre perdu de leur équipe. Parmi les stars annoncées, on retrouve Robert Pirès, Emmanuel Petit et Marcel Dessailly, mais aussi le duo BigFlo et Oli.

Amazon Prime Video est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) du géant du e-commerce : l’abonnement est compris dans l’offre Prime à 49 euros par an (ou 5,99 euros par mois) qui donne notamment des avantages au niveau de la rapidité de livraison.

« Prime Video permet vraiment d’attirer de nouveaux abonnés Prime », a insisté Jennifer Salke, la cheffe d’Amazon Studios qui a remplacé Roy Price en 2018, et qui a fait le déplacement à Paris. Alors que la plateforme de SVOD est encore vue par beaucoup comme un « bonus » pour divertir les abonnés Prime, elle assure que de plus en plus d’abonnés Prime viennent avant tout pour l’offre de vidéo en streaming.