Kojima Productions a officialisé le lancement de la version PC de Death Stranding pour 2020. Quelques jours avant la sortie sur PlayStation 4...

Death Stranding n’est pas encore sorti sur PlayStation 4 mais, déjà, Kojima Productions officialise un portage PC pour 2020. Les joueurs concernés devront néanmoins patienter jusqu’au début de l’été prochain pour découvrir le titre — selon le tweet publié par Kojima Productions le 28 octobre 2019.

Prévue pour le 8 novembre 2019 sur PS4, l’exclusivité console tiendra donc quelques mois sachant que c’est l’éditeur 505 Games qui se chargera de la distribution (contre Sony pour la PS4). Il n’empêche, la firme nippone doit être un peu déçue de voir Kojima Productions communiquer sur une version PC si tôt.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING !

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019 ! !

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020 ! !#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) October 28, 2019