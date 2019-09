Face à la rupture de stock du pack Founder's Edition, Google lance une nouvelle offre de lancement pour Stadia. Moins bien fournie mais au même prix.

Google a sorti un nouveau pack de lancement pour sa plateforme de jeux vidéo en streaming Stadia, a-t-il annoncé sur Twitter le 18 septembre 2019. Il vient remplacer la Founder’s Edition, désormais en rupture de stock dans plusieurs pays (y compris la France). La Premiere Edition prend le relais au même prix de 129 euros.

Comme la formule initiale, la Premiere Edition réunit tout ce qu’il faut pour jouer à Stadia dans les meilleures conditions. En l’occurence : un Google Chromecast Ultra (compatible 4K et 60 fps), une manette officielle et trois mois d’abonnement à Stadia Pro (qui comprend aussi Destiny 2 : The Collection).

Un pack légèrement moins fourni que la Founder’s Edition

Qu’est-ce qui change par rapport à la Founder’s Edition, destinée à celles et ceux qui croyaient au potentiel de Stadia depuis le début ? La manette n’est plus collector (bleu nuit) mais simplement blanche. On perd aussi deux bonus plus négligeables : un pass ami (trois mois d’abonnement Pro à offrir à quelqu’un) et la possibilité de réserver son pseudo en avant-première.

On récapitule :

Founder’s Edition Premiere Edition Chromecast Ultra Oui Manette Collector Bleu nuit Blanche Abonnement Stadia Pro Trois mois Pass Ami Oui Non Réservation du pseudo Oui Non Prix 129 €

On rappelle que ces deux packs seront les seuls moyens d’accéder à Stadia en 2019. En 2020, Google proposera aussi une formule gratuite, qui ne permettra pas de jouer en 4K. A priori, la Premiere Edition devrait rester au catalogue pendant un moment. Elle permet de réaliser une économie d’un peu moins de 30 euros (69 euros pour la manette, 79 pour le Chromecast Ultra et 29,97 pour trois mois d’abonnement). Le lancement est attendu pour le mois de novembre, à une date précise encore inconnue à ce jour.

