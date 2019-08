La version PC de Destiny 2 ne sera plus disponible sur Battle.net à partir du 1er octobre.

Destiny 2 ne sera bientôt plus sur Battle.net, conséquence de la séparation entre Activision Blizzard et Bungie. Par ricochet, le studio derrière le jeu multijoueur a choisi une nouvelle maison et il s’agit de Steam — plutôt que l’Epic Games Store (pourtant plus intéressant pour les revenus). Le déménagement est prévu pour le 1er octobre, comme annoncé dans une vidéo publiée le 8 août 2019.

Bungie invite donc les joueurs PC de Destiny 2 à se préparer à la migration. Dès le 20 août prochain, un processus de transfert sera mis en place pour ne rien perdre de sa progression, de ses équipements et de ses achats réalisés sur la plateforme de Blizzard. Il s’agit bel et bien d’une obligation plus que d’un encouragement : à partir du 1er octobre, Destiny 2 ne sera plus jouable via Battle.net.

Passage au free-to-play et cross-save

Outre l’arrivée sur Steam, Destiny 2 se prépare à deux gros chambardements, officialisés à l’occasion de l’E3. Le titre va passer en free-to-play à partir du 1er octobre avec une version baptisée Nouvelle Lumière. Elle sera simplement privée des dernières extensions, Renégats et Bastion des Ombres. En prime, les nouveaux joueurs pourront commencer à un niveau de puissance suffisamment élevé pour participer à la plupart des activités.

L’autre ajoute concerne celles et ceux qui joueraient à Destiny 2 sur plusieurs plateformes. Dès le 21 août, Bungie va introduire la fonctionnalité — gratuite —cross-save. Elle permettra de retrouver son Gardien n’importe où et fera encore plus sens une fois que le modèle d’affaires free-to-play sera effectif.

Si la sauvegarde partagée (cross-save) concerne tout le monde (Xbox One, PS4, PC et bientôt Stadia), quelques restrictions sont à noter :

Les extensions payantes devront être achetées sur chaque plateforme utilisée ;

La monnaie virtuelle — Argentum — n’est pas transférable ;

Un seul compte peut être partagé ;

Pas de cross-play entre les plateformes (sessions à plusieurs partagées) ;

On peut désactiver la fonctionnalité, au prix de 90 jours de privation ensuite.

En bref, Bungie prépare une petite révolution pour Destiny 2, qui fêtera bientôt ses deux ans et a besoin de se refaire la cerise face à une concurrence exacerbée. Entre la nouvelle extension, le passage au free-to-play, le cross-save et l’arrivée sur Steam, les armes sont affûtées et il y en aura pour tout le monde. L’avenir de Destiny 2 en dépend.

