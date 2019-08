Le problème des serveurs trop pleins de World of Warcraft Classic poussent les joueurs à user d'artifices pour rester constamment connectés.

World of Warcraft Classic est sorti depuis à peine quelques jours que, déjà, une horde de chenapans sévit sur les serveurs. Les queues, liées à la popularité du MMORPG et à la prudence de Blizzard Entertainment, engendrent des temps d’attente interminables. Mais, selon divers témoignages partagés sur Reddit, certains joueurs ont trouvé une parade pour éviter ce désagrément…

L’astuce consiste à faire croire à Blizzard que l’on est toujours connecté à World of Warcraft Classic sans forcément être devant son PC. Pour ce faire, les tricheurs emploient par exemple des logiciels auto-clicker — chargés de faire des actions en jeu. La finalité ? Ne pas se faire éjecter et être obligé de refaire la queue. Problème : les coupables occupent une place sur les serveurs et empêchent les autres — celles et ceux qui veulent vraiment jouer — de rentrer.

Un autre problème pour Blizzard

Dans son sujet publié le 29 août 2019, l’utilisateur ancon_1993 explique avoir rencontré cinq potentiels tricheurs durant ses deux sessions. Il n’a pas manqué de les dénoncer à Blizzard Entertainment, en espérant qu’ils soient bannis (si leur comportement malavisé est avéré). À l’heure actuelle, il apparaît compliqué de mesurer l’ampleur du problème et la faute peut être autant imputable à la firme américaine (qui a sous-estimé le succès) qu’aux impatients (qui doivent attendre comme les autres)

« Les queues sont longues car les joueurs ne se déconnectent pas, les joueurs ne se déconnectent pas car les queues sont longues », a souligné, à juste titre, un joueur. La solution pour lutter contre ce phénomène est donc toute trouvée : Blizzard doit autoriser un trafic plus important. Le 28 août 2019, on peut lire dans les forums officiels que les développeurs ont fait un premier pas vers la fin des soucis avec « des correctifs sur tous les royaumes de WoW Classic [nous] permettant d’augmenter sensiblement le nombre de personnes pouvant se connecter simultanément en jeu. » Avant de se lancer dans l’aventure, il ne faut pas hésiter à faire un petit tour sur la page à propos de l’état des Royaumes.

