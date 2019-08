Vous souvenez-vous des jeux vidéo Le Roi Lion et Aladdin sortis sur Mega Drive ? Ils vont avoir droit à une compilation remasterisée sur PS4, Xbox One et Switch.

Disney n’en a visiblement pas terminé avec Aladdin et Le Roi Lion. Alors que les deux dessins animés ont chacun eu droit à une nouvelle adaptation au cinéma cette année, les jeux vidéo cultes de la Mega Drive vont suivre. Selon les informations de Gematsu publiées le 28 août 2018 et diverses indiscrétions apparues sur Twitter, ils seront proposés dans une compilation remasterisée à paraître sur PlayStation 4, Xbox One et Switch.

L’annonce a fuité lors d’une conférence organisée par l’enseigne GameStop. L’officialisation est attendue pour ce mercredi avec le lancement des précommandes. Aladdin et Le Roi Lion, développés par Virgin Interactive, se rappelleront à notre bon souvenir dès cet automne. Avant eux, DuckTales Remastered, qui met en scène Picsou, s’en était chargé en 2013.

Des joyaux dans le genre plateforme

Respectivement sortis en 1993 et en 1994, Aladdin et Le Roi Lion ont fait le bonheur des propriétaires de la Mega Drive (et de la Super Nintendo pour le deuxième cité). Au cas où certains l’auraient oublié, il s’agit de jeux de plateforme qui misaient sur l’authenticité et de jolis graphismes pour remporter les suffrages.

Grâce à cette compilation, Aladdin et Le Roi Lion vont se remettre au goût du jour avec une résolution 1080p (on pourra jouer avec le rendu original). Elle inclura également les bandes originales d’époque et des fonctionnalités pensées pour amoindrir le challenge. On pourra par exemple rembobiner en cas d’erreur ou laisser le jeu franchir un passage tout seul. On a déjà vu ce type d’aides dans les oldies de Nintendo disponibles via l’abonnement en ligne de la Switch.

Les fans attendront sans doute de savoir si la version Super Nintendo d’Aladdin, développée par Capcom, sera également intégrée. Encore aujourd’hui, deux camps s’opposent pour désigner la meilleure adaptation.