Le directeur de World of Warcraft Classic a expliqué pourquoi les queues étaient aussi longues avant d'entrer sur un serveur.

Vous avez essayé de jouer à World of Warcraft Classic mais vous êtes bloqués depuis des heures dans une queue permettant d’accéder à un serveur ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas les seuls et Blizzard Entertainment a conscience de la situation. « Je comprends la frustration », commence par dire Ion Hazzikostas, directeur du MMORPG, dans un sujet publié sur les forums officiels le 27 août 2019.

L’intéressé tente de justifier pourquoi Blizzard Entertainment, qui s’attendait pourtant à un engouement certain pour World of Warcraft Classic, n’a pas mis en place davantage de serveurs. Il explique : « Depuis le tout début, nous essayons de prioriser la santé de nos communautés sur nos Royaumes. »

Anyone know what @Blizzard_Ent is doing about #WoWClassic servers to alleviate queue times during launch week ? I’m at 792 minutes. ☹️ pic.twitter.com/dekZe57lan

— Steve “ShockSmash” Shockey (@SteveJShockey) August 27, 2019