De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en septembre 2019, et que nous attendons le plus.

Vous n’y échapperez pas, car tous les médias vont vous le rappeler dès maintenant, et pendant bien deux semaines : c’est la rentrée. Pour éviter de vous remettre à travailler trop intensément trop vite, Netflix a évidemment de nouveaux contenus en stock pour le mois de septembre.

Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) met en ligne toujours plus de nouveaux contenus sur sa version française. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité. En septembre, on compte quelques sorties de nouvelles séries, mais peu de films originaux.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici. Si vous souhaitez connaître les contenus arrivés au mois d’avril, c’est par ici. Pour mai ? Il suffit de cliquer. Pour juin, c’est par là. Et juillet est ici.

Si vous êtes perdus face à tant de contenus, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France en ce moment en fonction des thèmes et des genres recherchés, qui pourrait vous être utile.

Séries

Élite, saison 2 — 6 septembre

La première saison était aussi jouissive que too much ; on parie que la deuxième le sera encore plus.

Gotham, saison 4 — 6 septembre

The Politician, saison 1 — 9 septembre

La première série originale Netflix de Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) est très attendue — pour l’instant, au vu de la bande-annonce, on doute un peu de sa profondeur.

The I-Land, saison 1 — 12 septembre

Cette fiction met en scène des personnes abandonnées sur une île déserte, qui ont perdu la mémoire.

American Horror Story : Apocalypse — 14 septembre

Disenchantment, partie 2 — 20 septembre

Malgré la réputation de Matt Groening, sa nouvelle série nous avait franchement déçus. On attend malheureusement peu de la deuxième partie.

The Good Place, saison 4 — à partir du 27 septembre

The Good Place n’est pas une série Netflix, mais la plateforme est la seule à la diffuser en France. Chaque épisode sera mis en ligne au lendemain de sa diffusion aux États-Unis sur NBC.

Films

Jason Bourne — 1er septembre

V pour Vendetta — 15 septembre

Scream (1, 2 et 3) — 15 septembre

😱

Entre deux fougères — 20 septembre

Un film avec Zach Galifianakis inspiré de son talk-show du même nom (Between Two Ferns en VO).

Documentaires

Hip Hop évolution, saison 3 — 6 septembre

Dans le cerveau de Bill Gates — 20 septembre

Un documentaire entier sur le parcours du fondateur de Microsoft. Aucune bande-annonce n’est encore sortie.

En Bref, saison 2 — 26 septembre

Une des meilleures séries de petits documentaires réalisés par le média Vox, qui traite de thématiques connues mais différemment.

Pour enfants

Les pérégrinations d’Archibald — 6 septembre

Il n’y a pas encore de trailer pour ce dessin animé pour enfant sur un « jeune poulet extraordinaire ». Notre curiosité est en éveil.

Dragons, les gardiens du ciel — 27 septembre

« Les jumeaux Dak et Leyla se démènent pour sauver des dragons et aider la population de leur ville d’adoption, Huttcotier », décrit Netflix.

Crédit photo de la une : Netflix Signaler une erreur dans le texte