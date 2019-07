Epic Games prendra en charge les remboursements réclamés par les « backers » qui s'attendaient à jouer à Shenmue III sur Steam.

Durant la conférence pré-E3 2015 de PlayStation, Yu Suzuki est monté sur scène pour annoncer le développement de Shenmue III — un serpent de mer. S’en est suivie une campagne de financement participatif qui a battu des records sur Kickstarter. Le hic ? La version PC sera d’abord exclusivement proposée sur l’Epic Games Store alors que les joueurs qui ont donné quelques deniers s’attendaient à recevoir une clé Steam…

En réponse aux courroux de celles et ceux qui ne veulent pas entendre parler d’autre chose que Steam pour jouer sur PC (sans réelle justification puisque passer par l’Epic Games Store est gratuit), l’éditeur Deep Silver et le studio Ys Net se sont engagés à rembourser.

« Epic Games prendra en charge le coût de tous les remboursements liés à la disponibilité de Shenmue III sur l’Epic Games Store », a annoncé Tim Sweeney sur Twitter le 2 juillet 2019, en écho d’un communiqué publié sur Kickstarter. « De manière à ce qu’ils ne réduisent pas les fonds de développement de Ys Net. » Le prix à payer pour l’exclusivité.

Epic is funding the cost of all Kickstarter refunds resulting from Shenmue III’s move to the Epic Games store, so that refunds won’t reduce Ys Net’s development funding. https://t.co/mSGdbzYPJ5 — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 2, 2019

L’exclusivité durera un an

À l’origine, le développeur avait prévu de fournir des versions Steam de Shenmue III. Mais c’était avant que Epic Games ne s’invite dans la danse pour aider à la distribution (moyennant un gros chèque pour avoir l’exclusivité pendant un an). Ys Net croyait pouvoir tenir sa promesse en distribuant — quand même — des clefs Steam aux backers, un geste finalement impossible en raison d’une coordination trop complexe entre les politiques de ventes des parties prenantes.

Le jour du lancement, les joueurs pourront obtenir soit :

Une version PC physique (avec une clé Epic Game Stores) ;

Une version PC numérique ;

Une version PS4 physique ;

Une version PS4 numérique.

Les intéressés pourront également obtenir une version Steam un an plus tard (sans rien payer). Ys Net est en train de mettre en place un questionnaire pour connaître le choix des concernés. De la même manière, la procédure à suivre pour obtenir un remboursement sera communiquée très bientôt.

On notera que, une fois encore, Epic Games est pointé du doigt pour sa politique commerciale agressive — basée sur des exclusivités de poids certainement négociées à des millions de dollars. Ces derniers mois, les joueurs ont déjà montré leur animosité envers la plateforme à cause de Metro Exodus et Borderlands 3. Mais pour Tim Sweeney, c’est le nerf de la guerre : « Nous pensons qu’avoir un gros catalogue de jeux est plus important que des fonctionnalités, et qu’un magasin puissant [Steam] ne peut vaciller que face à des exclusivités ». Dans le cas de Shenmue III, elle risque de coûter bien plus cher qu’un simple chèque adressé à Deep Silver.

