Las de voir toujours la même chose sur YouTube ? Numerama vous propose chaque mois cinq chaînes YouTube originales, ludiques et passionnantes. Au menu : comment les jeux vidéo retranscrivent-ils l'histoire et de la vulgarisation biologique.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Calmos

Ce n’est que tout récemment que l’on a découvert Calmos. Mais dès la première vidéo, on a été conquis par le fond comme par la forme. Sur le papier, Calmos se présente comme un magazine de cinéma : il propose différents sujets qui sont systématiquement surprenants. Comment Gérard Depardieu est devenu un emmerdeur ou ce que Les Bronzés ont compris des Français.

Derrière ces titres qui interpellent se cachent des sujets de fond. Ainsi, la séquence dédiée aux Bronzés met en lumière un genre de film très franco-français : la comédie de vacances. Les deux auteurs de la chaîne, Hugo Alexandre et David Honnorat, révèlent ainsi comment ce type de long-métrage a vu le jour dans un pays qui a un jour eu un ministère du Temps libre dans les années 80. Passionnant.

Biologie Tout Compris

Quoi de mieux pour parler de biologie qu’une personne experte dans ce domaine ? Mais la maîtrise de cette discipline ne fait pas tout : il faut aussi parvenir à vulgariser des sujets parfois ardus pour rendre une notion accessible au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c’est que Tania Louis réunit ces deux qualités : elle est à la fois docteure en biologie et médiatrice scientifique.

Sur sa chaîne YouTube, intitulée Biologie Tout Compris, deux grandes émissions sont disponibles. La première consiste à présenter un concept biologique en quelques minutes. La seconde vous permet de mettre la main à la patte si vous le souhaitez : avec Les Ptites manips, vous avez la possibilité de reproduire des expériences simples et sans risque à la maison.

JVH

Cela ne rate jamais : à chaque fois qu’un jeu vidéo cherche à s’ancrer dans l’histoire, des voix s’élèvent pour se demander si ce qui est proposé est réaliste ou s’il y a une certaine réécriture des faits. Cela s’est vu avec Kingdom Come Deliverance et sa vision de l’Europe centrale ou bien Assassin’s Creed Unity et sa façon dont est présentée la révolution française.

La bonne nouvelle, c’est que les incursions vidéoludiques dans l’histoire sont assez nombreuses pour avoir convaincu Romain Vincent d’ouvrir une chaîne YouTube dédiée, très logiquement baptisée… Jeux Vidéo et Histoire (JVH). L’intéressé connaît son sujet : il est professeur d’histoire-géographie et doctorant sur les usages pédagogiques des jeux vidéo. Utile pour discuter des représentations du passé.

Eva t’expliquer

Elle s’appelle Eva, il s’appelle Jérôme et ensemble ils animent la chaîne Eva t’expliquer, qui, comme son nom l’indique, se saisit d’un sujet pour le présenter. « Nous essayons de répondre aux questions les plus courantes, de la façon la plus simple possible, pour nous adresser aux plus jeunes d’entre vous et aux parents parfois un peu dépassés par les questions des enfants », est-il annoncé sur la chaîne.

Bien qu’encore assez jeune, puisqu’elle n’a pas encore soufflé sa première bougie, la chaîne propose déjà une douzaine de vidéos. On y parle de réchauffement climatique, de gravité, des origines de la langue française, du Soleil ou encore de la couleur du ciel. Les thèmes sont variés, mais on distingue un fil rouge autour de la science. On lui souhaite le meilleur pour la suite !

Boidin Charles

Qu’on se le dise : Boidin Charles déteste les romans graphiques. Et il vous explique tout ça en vidéo. Mais ce n’est pas tout : sur sa chaîne YouTube, l’intéressé va vous parler de dessin car il ne s’agit pas seulement d’une passion. L’illustration est aussi son métier. Plusieurs formats sont proposés sur la chaîne, en particulier les « 2 minutes pour dessiner… » ou les vidéos de duels au dessin.

Boidin profite aussi de sa chaîne pour parler bande dessinée, comme La jeunesse de Mickey, Mickey’s Craziest Adventures ou encore Les Vieux Fourneaux. On trouve aussi des recommandations de BD, par exemple pour un anniversaire ou Noël. Il y a également des vidéos qui s’éloignent un peu de la thématique du dessin, mais on vous laisse découvrir tout ça par vous-même.

Si aucune ne vous plaît, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois de juin et juillet. Sinon, il faudra attendre la prochaine édition !