Vous en avez assez de la masse de contenus qui débordent de toutes les plateformes de SVOD ? On a gardé 9 séries que vous pourrez binge-watcher tranquillement cet été sur Canal+ Séries

Il n’y a pas que Netflix dans la vie ! C’est l’été et vous n’avez envie de rien faire à part bingewatcher des séries ? Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs contenus à rattraper sur la plateforme de SVOD française Canal+ Séries — la liste complète des 153 séries qui y sont disponibles est ici.

Canal+ Séries a été lancée par le groupe Canal le 12 mars 2019 avec un objectif assumé : la qualité qui prime sur la quantité. S’il s’agissait évidemment d’une décision motivée par l’absence de leviers financiers pour concurrencer les bourses des géants américains comme Netflix, force est de constater que les contenus de Canal+ Séries sont bons, très bons même. La plateforme, quant à elle, est fluide et permet de télécharger hors ligne des séries, ce qui est toujours appréciable. L’abonnement est à 6,99 euros par mois, avec les 30 premiers jours gratuits.

Si ces recommandations ne vous conviennent pas, ou que vous avez un abonnement chez la concurrence, vous pouvez aussi filer voir notre sélection des meilleures séries sur Netflix en ce moment.

Une plongée dans la mafia napolitaine avec Gomorra

Gomorra fait partie de ces séries qui sont aussi violentes que sublimes. Il s’agit de l’adaptation d’un livre écrit par le journaliste italien Roberto Saviano, qui doit depuis sa publication vivre caché avec des gardes du corps. Fiction inspirée de faits réels, la série nous plonge dans les dessous de la guerre des clans mafieux à Naples. Chacun est prêt à tout pour garder la main sur la ville italienne… et évidemment, les coups bas, trahisons et revanches rythment leur quotidien.

L’horreur du propos et de certaines images est parfaitement contrebalancée avec une esthétique léchée. Les réalisateurs (qui ont pourtant eu bien du mal à tourner à Naples avec la mafia sur le dos) ont réussi l’exploit d’insuffler un peu de poésie là où on l’attendait le moins. La bande-originale est toujours très bien choisie et le jeu d’acteurs est remarquable. Attention : pour bien l’apprécier, on vous conseille 1 000 fois de regarder la série en version originale. C’est un mélange d’italien et du napolitain local auquel vous ne comprendrez pas grand-chose, mais ça change vraiment tout.

Nombre de saisons : 4

Temps à prévoir pour bingewatcher la série : 1 jour et 22 heures

Years and Years, mieux que Black Mirror

En seulement 6 épisodes, Years and Years vous fait reconsidérer une bonne partie de votre vie. Le principe est plutôt simple, bien qu’original : chaque épisode se focalise sur la même famille britannique, à plusieurs années d’écart, dans un futur proche qui coche toutes les cases de la dystopie crédible.

Dérèglement climatique, crise migratoire, victoire des politiciens populistes… tout est là pour faire peur aux spectateurs occidentaux, pour peu qu’ils soient un peu sensibles à ces questions. On ne vous en dit pas plus : foncez.

Nombre de saisons : 1

Temps à prévoir pour bingewatcher la série : 6 heures

L’hymne à la diversité de Pose

C’est l’une des séries qui a le plus marqué 2018 : Pose, créée par Ryan Murphy, Brad Falchuk et Steven Canals, est une des plus belles réussites de ces dernières années. La série plonge dans le milieu des « balls » américains à la fin des années 80, des sortes de compétitions queer où s’affrontent femmes trans (surtout) et personnes queer, jugées sur leur style, leurs danses, leurs poses et leur capacité à performer des looks de la manière la plus « crédible » possible.

Pose est à la fois belle et cruelle, à l’image de l’époque et de la condition des femmes trans, exclues de tous les endroits de la société, jusqu’aux bars gay qui les méprisent avec force. En se focalisant sur quelques destins, elle dresse le portrait d’une époque pas forcément révolue, montrant cyniquement combien chacun semble avoir besoin d’un plus faible à oppresser pour se sentir supérieur. Une déchirure, dont on ne peut pas se passer.

La série a d’ailleurs été nommée dans la catégorie du meilleur drame aux Emmys de septembre 2019.

Nombre de saisons : 2 (en cours)

Temps à prévoir pour bingewatcher la série : 17 heures

Top of the lake, pour ses rôles féminins (mais pas que)

Pour regarder Top of the lake, réalisé par Jane Campion, il va falloir avoir le cœur bien accroché. La première saison débute avec la disparition glaçante d’une jeune enfant, enceinte d’un homme dont on ignore l’identité. La seconde saison tourne elle autour de la découverte d’un corps de femme dans une valise et d’une histoire de réseaux de prostitution.

Les deux saisons se démarquent par des personnages féminins particulièrement réussis et puissants. Ils sont portés par des actrices de talent comme Elizabeth Moss (The Handmaid’s tale), Gwendoline Christie (Game of Thrones), Nicole Kidman ou encore l’Australienne Alice Englert. Elles sont aussi drôles que loufoques et détestables, et c’est précisément ce qu’on apprécie ici.

L’autre point fort de la série est indéniablement son esthétique. Certaines scènes, tournées en Nouvelle-Zélande et en Australie, sont de véritables œuvres d’art devant lesquelles on reste scotché — si, si. En revanche, il ne faut pas avoir peur des plans un peu (trop ?) longs et des scènes qui ne sont là que pour faire monter le suspens : c’est très présent dans la saison 1, beaucoup moins dans la 2.

Nombre de saisons : 2

Temps à prévoir pour bingewatcher la série : 13 heures

L’indispensable Atlanta

Donald Glover est un talent brut, du genre prolifique et asocial, génial et pédant, égoïste et brillant. Sa série Atlanta parle de lui, mais surtout d’un quotidien à la fois rude et nonchalant dans une banlieue d’Atlanta où la majeure partie de la population est noire et pauvre.

Alors que son ami Paper Boi commence à percer dans le rap, le personnage de Glover tente de rester son manager — sans faire un super boulot — mais porte un regard désillusionné sur le monde des dominants, qu’il ne parvient pas vraiment à désirer.

Nombre de saisons : 2

Temps à prévoir pour bingewatcher la série : 10 heures et 30 minutes

La dystopie pop d’Utopia

La série de Channel 4 sortie en 2013 est un petit bijou fluo et transgressif qui rentre complètement dans l’actualité. Elle aborde des questions écologistes et anticapitalistes très subtilement tout en mettant l’accent sur une esthétique léchée, complètement à la marge.

Becky, Ian, Grant, Wilson et Bejan sont les cinq héros qui se retrouvent embrigadés dans une aventure hors norme, intense et angoissante. Attention si vous n’aimez pas la violence, la série contient quelques scènes difficiles à voir.

Nombre de saisons : 2

Temps à prévoir pour bingewatcher la série : 12 heures

Ally McBeal, parce qu’elle sera toujours dans nos cœurs

Le générique est culte. Ses répliques sont cultes. Les bébés qui dansent sont cultes. Billy est culte. Ally McBeal est : culte. Bien qu’elle ait récemment fêté ses 20 ans, la série se regarde avec amour, passion, rires et parfois larmes. Calista Flockhart y est une avocate à Chicago un peu délurée, qui cherche l’amour tout en adorant sa carrière.

Les personnages « secondaires » sont aussi hauts en couleur qu’elle : on vous met au défi de ne pas trouver du charme à chacun d’entre eux. En résumé, c’est un peu une sorte de Brooklyn Nine-Nine bien avant l’heure, en plus profond bien sûr.

Nombre de saisons : 5

Temps à prévoir pour bingewatcher la série : 4 jours et 16 heures

Bref, j’ai regardé Bref

L’époque n’est pas si lointaine où Kyan Khojandi était encore « le mec de Bref », qui venait de sortir l’une des mini-séries les plus ambitieuses et appréciées en France, sur Canal+. L’intégrale de ces « saynètes » au rythme effréné et très bien écrites est disponible sur la plateforme.

L’occasion de se rendre compte que les sujets n’ont pas vieilli, même en sept ans, et qu’en matière de shortcom, on n’a pas vraiment fait mieux depuis.

Nombre de saisons : 1

Temps à prévoir pour bingewatcher la série : 2 heures et 44 minutes

Le Bureau des Légendes, une des meilleures séries françaises

Saluée par les professionnels du renseignement pour sa justesse, la série Le Bureau des Légendes raconte les aventures d’une unité de la DGSE (les services secrets français chargés de l’espionnage à l’étranger) supervisant des agents opérant sous couverture — d’où la nécessité de leur créer une histoire, une « légende », pour les rendre aussi crédibles que possible dans le milieu dans lequel ils sont insérés : en Syrie, en Iran ou encore en Russie, en fonction des missions et du contexte géopolitique.

L’une des grandes forces de la série télévisée est de parvenir à coller au plus près de l’actualité. Ainsi, si les premières saisons se sont concentrées sur les efforts de la DGSE pour combattre les combattants de l’État islamique en Irak et en Syrie — et parfois sur le sol français –, les dernières se sont progressivement orientées vers un nouveau péril : la Russie et ses attaques informatiques destinées à déstabiliser les démocraties occidentales. Le tout avec des intrigues qui s’emboîtent à différents niveaux, que ce soit entre services alliés ou rivaux, ou bien au sein même de la DGSE. Il restera toutefois à voir si la série vieillira bien, tant elle se cale aux soubresauts du monde.

Autre motif de satisfaction, la série est portée par un casting de haute volée. Outre les premiers rôles qui donnent du poids au Bureau des Légendes, comme Mathieu Kassovitz (le personnage central du récit) et Jean-Pierre Darroussin (son supérieur), les seconds couteaux sont tout aussi attachants — qu’ils incarnent des agents expérimentés ou des jeunes recrues. Après quatre premières saisons, une cinquième est en cours de tournage en 2019.

Nombre de saisons : 4

Temps à prévoir pour bingewatcher la série : 1 jour et 11 heures

