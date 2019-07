Avengers : Endgame est devenu le film ayant généré le plus de dollars de recette. Une concrétisation pour Marvel qui a mis en place plusieurs tactiques pour atteindre cet objectif.

Les studios Marvel comptaient beaucoup sur le succès d’Avengers Endgame, film censé conclure avec brio une épopée s’étalant sur 22 longs-métrages. L’objectif a été atteint dans tous les sens du terme : en plus d’être une réussite critique, Endgame est devenu le plus gros succès de l’histoire du cinéma. Comme l’a annoncé le président des studios Marvel Kevin Feige pendant le Comic Con de San Diego, le film a atteint les 2,790 milliards de dollars de recettes et a donc dépassé Avatar et ses 2,788 milliards de dollars.

Le record du film de James Cameron était dans le viseur de la filiale de Disney, au point qu’elle n’a pas hésité à mettre en place des tactiques pour le battre. Alors qu’il manquait quelques dizaines de millions de dollars à Endgame pour devenir numéro un du box-office, Marvel a décidé de ressortir le film fin juin en y ajoutant quelques scènes coupées, un hommage à Stan Lee et une véritable scène post-générique. Une manœuvre marketing censée pousser les fans à retourner au cinéma, et qui a visiblement très bien fonctionné.

Avengers : Endgame est-il vraiment numéro un ?

La première place d’Avengers : Endgame au box-office peut soulever plusieurs débats. D’abord, il y a la question de l’inflation qui revient toujours quand un film bat des records. Les prix de tickets de cinéma ont beaucoup augmenté avec le temps et on peut considérer que tous les longs-métrages ne sont pas sur un pied d’égalité quand il faut comparer leur succès.

En imaginant que les tickets de toutes les époques coûtaient 9,01 dollars (le prix moyen en 2019), les recettes engrangées changent complètement et, selon Box Office Mojo, Avengers : Endgame se trouverait alors en 16e position (avec 854,2 millions de dollars). En prenant en compte l’inflation, le numéro un du box-office mondial serait Autant en emporte le vent, sortie en 1939, avec 1,8 milliard de dollars.

Il faut aussi noter que le classement du box-office mondial est réalisé à partir de l’argent généré par les films, mais ce n’est pas le cas dans tous les pays. En France par exemple, c’est le nombre d’entrées qui est pris en compte et Endgame est très loin de la première place. Avec ses 6,8 millions de tickets vendus dans l’Hexagone, il se trouve en 101e position. Il ne rivalise donc pas avec Titanic et ses 21,7 millions d’entrées, ni même avec Bienvenue chez les Ch’tis et ses 20,4 millions d’entrées.

Chacun choisira les critères qu’il souhaite pour juger du succès des studios Marvel, mais le statut de numéro 1 du box-office de Endgame ne risque pas de faire l’unanimité.