Niantic va revoir le gameplay des attaques chargées, qui nécessitent aujourd'hui de taper frénétiquement sur l'écran pour finir par appuyer sur un bouton.

Pokémon Go entame quelques-uns de ses chantiers touchant à un mode qui était particulièrement attendu par les joueurs : le PvP (joueur contre joueur). Dans un tweet publié le 16 juillet 2019, Niantic a annoncé des changements concernant le gameplay des attaques chargées. Aujourd’hui, le jeu nécessite de taper plusieurs fois l’écran pour triompher de son adversaire (le temps que la super-attaque se charge), soit une mécanique très barbante sur la longueur. D’autant que le dit adversaire possède quelques boucliers : à Pokémon égaux, le PvP revient donc à qui tape plus vite son écran.

Visiblement, à en croire la courte vidéo accompagnant son message, le studio veut apporter un peu plus de fluidité au gameplay avec un système qui invite le joueur à balayer l’écran du doigt pour ramasser un maximum d’icônes sur un laps de temps très court. Le nombre collecté régira la puissance de l’attaque.

Trainers, two feature revamps are coming to Pokémon GO ! We are rolling out an updated appraisal system to give you more detailed information on your Pokémon's stats, and will soon be updating the Charged Attack mechanic in Trainer Battles. Watch for a preview ! pic.twitter.com/0MaIjrxx8f

— Niantic Support (@NianticHelp) July 15, 2019