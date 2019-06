Harry Potter : Wizards Unite ne manque pas de potentiel, mais la densité de son contenu (et ses tonnes de texte) le rend difficile à prendre en main. Voici 5 choses à savoir pour éviter de vous y perdre.

Après trois années passées à s’occuper de Pokémon Go, Niantic a enfin lancé son nouveau jeu : Harry Potter : Wizards Unite. Cette dernière création reprend plusieurs éléments de son prédécesseur, comme son concept de jeu de collection ou son utilisation de la réalité augmentée géolocalisée, mais elle a aussi ses propres atouts et faiblesses. On peut notamment lui reprocher de proposer un contenu très dense et des explications parfois trop légères sur ses fonctionnalités.

Si vous êtes fan du monde des sorciers, ou juste curieux, voici 5 choses à savoir avant de vous lancer dans l’aventure Harry Potter : Wizards Unite.

Auberges et serres Ne faites pas l’impasse sur les auberges et les serres

Tout au long de vos aventures dans l’univers de Harry Potter : Wizards Unite, vous serez amené à lancer des sorts. Le problème, c’est qu’ils ne sont pas gratuits : ils coûtent de l’énergie, indiquée en bas à gauche de l’écran par un petit éclair bleu. En lançant le jeu une première fois, on n’imagine pas tomber vite à court et on laisse donc les auberges de côté — c’est le lieu où on récupère aléatoirement de l’énergie.

Une mauvaise idée puisque ces bâtiments rendent souvent peu d’énergie et qu’on est parfois amené à en dépenser beaucoup d’un coup (comme dans les forteresses, mais nous y reviendront). Bilan : on se retrouve incapable de lancer des sorts aux pires moments.

Même son de cloche pour les serres, mais cette fois-ci à cause des ingrédients qu’on y récupère. Ils servent à préparer des potions qui permettent de regagner de la vie ou d’améliorer ses compétences. Pendant les premières heures de jeu, ne pas concevoir de potion a peu d’impact puisque les joueurs en reçoivent un certain nombre en passant vite les niveaux. Par la suite, il devient plus dur d’en récupérer et il faut les faire, ce qui prend du temps. Mieux vaut donc récolter des ingrédients le plus tôt possible.

Réussir ses sorts Réaliser des sorts efficaces

Pour réussir les sorts avec le score le plus haut possible dans Harry Potter : Wizards Unite, il ne suffit pas de tracer les signes à la perfection, mais aussi de le faire vite. Au moment de la bêta, ce paramètre était même le plus important. Aujourd’hui, il occupe toujours une position centrale et nos tests laissent penser qu’un sort tracé un peu approximativement, mais rapidement, est généralement plus efficace que l’inverse. Bien sûr, il faut tout de même suivre un minimum le symbole sous peine de rater son sortilège.

Potions plus vite Vous pouvez réduire le temps de création des potions gratuitement

Il n’est pas nécessaire de mettre la main à la poche si vous voulez que vos potions soient prêtes plus vite. Quand on commence une mixture, le jeu propose de tracer une combinaison de signe qui, si elle est réussie, réduit le temps préparation de 15 %. Quand vous les aurez placées dans le bon ordre à trois reprises, elles resteront inscrites en permanence et il ne sera plus nécessaire de les retenir de tête. En théorie, ces formules sont secrètes, mais des internautes n’ont pas tardé à les diffuser sur les réseaux sociaux.

Bien utiliser les détecteurs Pensez à utiliser les détecteurs de magie noire

Les détecteurs de magie noire sont très utiles, mais très peu mis en avant dans le tutoriel de Harry Potter : Wizards Unite. Ils peuvent être récupérés en récompense d’une montée de niveau, de défis ou via le Chemin de Traverse, la boutique du jeu, et installés dans une auberge. Leur intérêt : ils font apparaître des personnages, objets ou créatures plus rares que la moyenne à proximité de l’auberge pendant trente minutes. L’installation de ces appareils deviendra nécessaire quand il ne manquera plus que quelques rencontres aux joueurs, donc mieux vaut ne pas les oublier.

Réussir une forteresse Jouez en équipe dans les forteresses

Les forteresses sont les lieux, divisés en niveaux, dans lesquelles se trouvent des récompenses rares auxquelles les joueurs ne peuvent accéder qu’en affrontant des ennemis. Pour espérer vaincre, il faudra souvent compter sur d’autres personnes, inconnus ou amis, et ne pas foncer dans le tas.

Avant de se lancer dans la bataille, il est donc important de choisir une profession adaptée à celles des autres participants. Plusieurs aurors, les spécialistes du combat, ne vaincront pas éternellement : ils auront besoin d’un magizoologiste pour les soigner et d’un professeur pour affaiblir les adversaires, d’autant que certains ennemis sont plus vulnérables aux sorts de ces classes.

Prenez donc le temps de préparer votre arbre de compétence avant de partir au combat et n’hésitez pas à rester en retrait pour aider vos compagnons.