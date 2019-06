L'inverseur de tempête crée trop de problèmes à haut niveau, générant un niveau de chaos jamais vu dans Fortnite.

Il n’aura fallu que 24 heures pour qu’Epic Games réalise qu’il avait commis une erreur en introduisant une nouvelle arme surpuissante en plein milieu des phases de qualifications pour la Coupe du Monde de Fortnite.

Dans un tweet officiel, le studio américain a confirmé que l’inverseur de tempête allait être retiré des modes Arènes ainsi que de la Coupe du Monde pour la semaine 9 des phases de qualifications. Un développeur d’Epic a ajouté sur Reddit que l’arme pourrait continuer à être utilisée dans les autres modes.

L'Inverseur de Tempête a été désactivé en mode Arène et ne sera pas disponible lors des Qualifications de la semaine 9 pour la Fortnite World Cup. L'object sera réintroduit après les tournois de qualifications dans le mode Arène. pic.twitter.com/f4DJXrOwrp — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) June 7, 2019

Comme nous le soulignions la semaine dernière, l’inverseur de tempête est une arme qui génère trop d’incertitudes, notamment en fin de partie, au risque de perturber grandement la Coupe du Monde.

Impossible de savoir où est la zone sécurisée

L’inverseur de tempête a deux pouvoirs : il peut créer une mini-tempête dans une zone épargnée (tous les joueurs qui se trouvent dans la zone subissent des dégâts) ou bien, s’il est lancé dans la tempête, générer une zone protégée où les joueurs et joueuses ne subissent pas de dégâts.

Or à haut niveau, les parties se terminent généralement dans une zone très restreinte car la tempête s’est refermée sur les joueurs qui ont survécu. Vu que tout le monde a réussi à récupérer au moins un inverseur au cours de la partie, la majorité attend la fin pour le lancer, ce qui génère un niveau de chaos jamais égalé.

On peut notamment le voir dans ce clip partagé sur Twitter et Reddit : le joueur ne sait même plus où se trouve la zone sécurisée au milieu de tous ces dômes d’inverseur de tempêtes. Reste à voir si Epic Game compte réintroduire l’inverseur de tempête pour la dixième et dernière semaine de qualification de la Coupe.