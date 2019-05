Le jeu de création Dreams est disponible en accès anticipé depuis quelques semaines. Il n'a pas fallu plus de temps pour que les joueurs commencent à se l'approprier avec des projets parfois surprenants.

Dreams est un projet très particulier sur lequel travaille Media Molecule, le studio à l’origine de la licence Little Big Planet, depuis plus de dix ans. La proposition de ce nouveau jeu exclusif à la PS4 est simple : donner la possibilité aux joueurs et joueuses de créer ce qu’ils souhaitent. Jeux vidéo, musiques, films d’animation et dessins peuvent être produits grâce aux outils fournis dans Dreams. Libre aux joueurs de partager ensuite leurs créations pour en faire profiter les autres.

Grâce à sa beta, accessible sur inscription pendant le mois d’avril, le jeu de Media Molecule possède déjà une petite communauté. En moins de deux mois, beaucoup de projets ont été lancés et certains sont très prometteurs. Voici ceux qui ont le plus retenu notre attention.

Même si Star Wars Jedi : Fallen Order a été annoncé il y a quelque semaines, les fans de Star Wars n’ont pas eu droit à beaucoup de jeux vidéo ces derniers temps. Heureusement pour eux, un utilisateur de Dreams nommé Gauffreman a créé le niveau Space Wars Forcefighters. Les joueurs et joueuses sont mis aux commandes d’un X-Wing et ont pour objectif d’abattre plusieurs chasseurs TIE. Le jeu est court mais l’ambiance de la Guerre de étoiles est parfaitement retranscrite avec l’Étoile de la mort au loin et le Destroyer impérial autour duquel les pilotes peuvent se déplacer.

Les fans de la franchise Metal Gear Solid réclament depuis des années un remake HD du premier opus. À défaut d’une production officielle, certains joueurs pourront peut-être se contenter du projet du youtubeur Bearly Regal. Avec Dreams, il s’occupe lui-même de faire revenir Solid Snake sur une console nouvelle génération. Le projet est encore jeune, mais les premiers aperçus sont très prometteurs. Il faut juste espérer que Konami, l’éditeur qui possède les droits de la franchise, n’interdise pas son développement.

Les fans du Marvel Cinematic Universe se souviennent du combat opposant Iron Man à Captain America et Bucky dans Civil War. Si les deux soldats n’ont pas été modélisés, Tamir Williams (aidé de quatre autres développeurs) a recréé une partie de l’affrontement épique. Il considère sa production comme un simple « entraînement », mais la précision de la scène reste impressionnante. Il suffit de la comparer à celle du film pour s’en rendre compte.

Another practice session ! This one took around about 12 hours I think. More challenging but definitely fun !

Iron Man suit by : J-U-L-I-U-S-1

Cap’s Shield by : LordBiscuit21

Mountains by : Bella_Iris

Clouds by : JTLIVE

I aim to get better ! #MadeInDreams #DreamsPS4 pic.twitter.com/f9zKJtVkSr

— Tamir Williams (@TamirWilliams9) May 3, 2019