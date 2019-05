Face au retour catastrophique des fans, le Sonic du film éponyme va changer. Ouf.

Cette semaine, Paramount a diffusé la première bande-annonce de l’adaptation en film de la licence populaire Sonic, où la mascotte, en images de synthèse, côtoie de vrais acteurs. Problème ? Au-delà de l’intérêt discutable du projet, le look du hérisson bleu est tout sauf réussi. Pire, il est très laid… Mais il semblerait que les critiques aient été entendues : son design va changer.

Le Sonic du long métrage apparaît trop humanisé pour être mignon (pourquoi a-t-il des… jambes et des dents ? !). À cause de ce choix étrange, on perd un peu de l’essence du personnage tel qu’il est représenté dans l’inconscient collectif. Pour le coup, nous sommes très loin du Pikachu de l’attendu Pokémon : Détective Pikachu.

Ouf, Sonic va changer

Sur Twitter, le réalisateur Jeff Fowler a pris la parole le 2 mai pour annoncer la bonne nouvelle : « Merci pour le soutien. Et les critiques. Le message est clair… Vous n’êtes pas satisfaits du design et vous voulez des changements. Cela va arriver. Chez Paramount et Sega, nous voulons que le personnage soit le meilleur possible… » Il reste maintenant à voir à quel point Sonic va être modifié, sachant que les fans n’ont pas manqué de faire des suggestions sur Internet. Dans tous les cas, heureusement que la magie d’Hollywood peut rectifier le tir.

Voilà un bon design pour #Sonic dans un film en images réelles ! pic.twitter.com/FhVpxBWrDq — mleeut (@mleeut) May 3, 2019

Naoto Oshima, créateur de Sonic, avait exprimé ses craintes après avoir vu le trailer. Il a indiqué : « Jusqu’à présent, plusieurs Sonic ont existé. J’aime tous les Sonic. J’ai vu une bande-annonce du film Sonic. Je m’attendais à ce que les adultes soient satisfaits également. Je suis inquiet. »

On rappellera quand même que Sega a déjà souillé son héros par le passé. C’est notamment le cas dans le dessin animé Sonic Boom, où le hérisson possède des longues jambes et porte… un bandana. En bref, Paramount n’a pas le monopole de la faute de goût et il n’y a plus qu’à espérer une deuxième proposition à la hauteur des attentes.

Crédit photo de la une : Paramount