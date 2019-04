Pour des raisons techniques, Netflix a abandonné la compatibilité de son application avec AirPlay.

Ne cliquez plus sur le bouton AirPlay depuis une application Netflix. « Airplay n’est plus pris en charge avec Netflix en raison de limitations techniques », peut-on désormais lire sur le Centre d’aide dédié à la plateforme. Numerama peut en attester après avoir essayé d’envoyer un contenu depuis un iPhone X vers une Apple TV 4K. L’écran est resté noir avec une roue de chargement alors que nous avons pu obtenir une image avec les applications Amazon Prime et YouTube.

La justification de Netflix paraît obscure mais est vraisemblablement liée à l’arrivée de AirPlay 2 sur une multitude de téléviseurs. Dans les colonnes de The Verge, un porte-parole a expliqué, le 6 avril 2019, « Nous ne pouvons plus distinguer sur quel appareil est lu le contenu, nous ne pouvons pas les certifier… il fallait donc que nous stoppions la compatibilité. »

La guerre froide avec Apple ?

Netflix argumente : « Nous voulons être sûrs que nos utilisateurs profitent d’une excellente expérience. Avec l’arrivée d’AirPlay sur les appareils tiers, il n’existe aucun moyen de différencier ces appareils (est-ce une Apple TV ou non ?) et certifier ces expériences. » En bref, c’est une question de qualité vidéo, Netflix n’étant plus en mesure d’assurer qu’elle sera au rendez-vous sur un téléviseur compatible avec AirPlay — alors que c’était le cas sur l’Apple TV.

Est-ce bien grave ? On sera tenté d’affirmer que non dans la mesure où l’application Netflix est aujourd’hui disponible sur la majorité des téléviseurs dits intelligents et des box TV. En revanche, on peut quand même y voir un conflit à distance entre deux géants qui s’apprêtent à être concurrents sur le marché du streaming (quand Apple lancera son service Apple TV+). Priver l’écosystème AirPlay de Netflix est, en soi, un bon moyen d’embêter les clients Apple. Et peut-être un message pour Apple, qui dit, entre les lignes : « vous n’êtes pas assez importants pour nous pour que nous nous soumettions à vos standards ». Affaire à suivre.

Crédit photo de la une : Samsung Signaler une erreur dans le texte