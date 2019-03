Une équipe de fans de « The Legend of Zelda : Ocarina of Time » développe un mod permettant de jouer à plusieurs.

Vos parties de The Legend of Zelda : Ocarina of Time ne seront bientôt plus les mêmes. Un mod, développé par une petite équipe de fans, va permettre d’y jouer à plusieurs. Le projet, nommé OoTOnline, a été lancé officiellement en octobre 2018 par cinq développeurs. Après seulement 5 mois de travail, leur prototype est déjà bien avancé. Il reste cependant loin de l’objectif final : atteindre 15 joueurs connectés simultanément sur une partie.

Comme son nom l’indique, le projet OoTOnline n’est pas destiné au jeu local, mais bien en réseau. Avec ce mod, l’émulateur utilisé pour faire tourner le jeu sur PC sera connecté à un serveur permettant aux joueurs de se rejoindre. Ce que le premier aperçu montre de plus impressionnant est sans aucun doute la liberté accordée à chaque joueur. Ils ne sont pas obligés de se trouver dans la même zone pour avancer, ce qui veut dire que l’un peut se balader dans la Forêt Kokiri quand l’autre se trouve au Château d’Hyrule.

Afin d’éviter que l’un des joueurs ne se retrouve désavantagé par rapport aux autres, tous les objets récupérés sont dupliqués et transmis à chaque participant. De la même manière, l’évolution de Link se fera en même temps pour tous les joueurs. Si un seul devient adulte par exemple, tous évolueront en même temps que lui. Cela évitera à des joueurs de ne pouvoir affronter Ganondorf qu’avec un bâton Mojo quand les autres utilisent la Master Sword.

À quand la suite ?

L’équipe de OoTOnline ne communique plus beaucoup sur son blog, mais plutôt sur sa chaîne Twitch. C’est là qu’elle aborde les dernières évolutions du développement et montre en premier les nouvelles images de son mod. Pour l’instant, le petit groupe de développeurs se concentre sur le perfectionnement du mode deux joueurs. Avant de penser à atteindre les 15 participants prévus d’ici la fin du développement, il faut s’occuper des détails et des petits bugs provoqués par la cohabitation forcée. Un mode PvP (joueur contre joueur) est également envisagé, mais lui non plus ne sera pas développé tant que des problèmes persisteront.

Pour ce qui est de la date de sortie du mod OoTOnline, l’équipe s’est clairement exprimée dans sa FAQ : « Nous n’avons pas de date de sortie. Le mod sortira quand l’utilisateur lambda pourra y jouer sans problème. » Elle répond également « non » quand on leur demande si un mod pour un autre jeu, comme Majora’s Mask, est prévu par la suite. Il est difficile de prédire quand OoTOnline sera disponible, mais si le projet vous intéresse, vous pouvez rejoindre le Discord Hylian Modding pour vous tenir au courant des dernières avancées.