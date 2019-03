Activision s'est associé à Tencent pour développer un (vrai) Call of Duty sur mobile.

Dans une ère dominée par Fortnite, Activision s’est enfin décidé à lancer en Europe et aux États-Unis le Call of Duty développé en collaboration avec le géant chinois Tencent. Présenté dans une bande-annonce publiée le 19 mars 2019, Call of Duty : Mobile sera disponible sur iOS et Android plus tard cette année. Gratuit, il prend la forme d’un jeu de tir à la première personne.

Les intéressés peuvent déjà se pré-inscrire pour recevoir des informations (Android uniquement à l’heure où nous écrivons ces lignes). Le jeu passera par une phase de bêta dont la disponibilité n’a pas été indiquée.

Un Call of Duty comme à la maison

Activision promet une expérience de qualité, un Call of Duty comme à la maison qui rassemble des cartes, des armes et des personnages déjà connus des fans. Cette version mobile indépendante piquera surtout des éléments vus dans les sous-franchises Black Ops et Modern Warfare.

Activision a déjà officialisé la présence de trois modes (‘Match à mort par équipe’, ‘Recherche et destruction’ et ‘Mêlée générale’) et autant de cartes iconiques (Nuketown, Crash et Hijacked). Call of Duty : Mobile recevra régulièrement des mises à jour pour gonfler son contenu. Et on peut penser qu’il se dotera, à terme, du mode Battle Royale intégré depuis Call of Duty : Black Ops IIII.

Dans sa FAQ officielle, Activision ne dit pas encore quels seront les téléphones compatibles. L’éditeur indique néanmoins : « Nous travaillons chaque jour pour optimiser le jeu pour les téléphones de dernière génération et, par ailleurs, pour le rendre accessible sur un maximum d’appareils. »

