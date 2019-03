Danai Gurira, la seule femme noire qui apparaît sur l'affiche du prochain Marvel, était également la seule à ne pas être nommée à côté des autres stars du film. Le studio a finalement modifié son affiche.

« Elle aurait dû y être depuis le début », a admis Marvel Studios dans un tweet officiel publié le 14 mars 2019. En cause : le nom de l’actrice Danai Gurira qui ne figurait pas sur le poster d’Avengers : Endgame, le blockbuster de super-héros très attendu qui sortira en avril prochain.

L’actrice, qui est la seule femme noire du casting à figurer sur l’affiche, était également la seule à ne pas voir son nom figurer parmi la liste des célébrités inscrites tout en haut du poster — même Bradley Cooper, qui prête sa voix au raton-laveur Rocket Raccoon, y est mentionné.

She should have been up there all this time. Check out the official Marvel Studios' #AvengersEndgame poster. @DanaiGurira #WakandaForever pic.twitter.com/5V1veWMxlz

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 14, 2019