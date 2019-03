Au cours des dernières semaines, plusieurs structures d'esport majeures ont annoncé leur intention de se tourner vers Apex legends.

Avec 50 millions de joueurs moins d’un mois après son lancement, il fallait s’attendre à ce que Apex Legends attire l’attention des structures esport. Ces dernières semaines, plusieurs organisations professionnelles ont annoncé publiquement rechercher des joueurs pour former des équipes dédiées au jeu. Avec le tournoi Fortnite au cash prize record qui arrive, les battle royale et le sport électronique semblent faire bon ménage.

"Some of you are too busy playing Apex Legends to realize the legends that you could become if you reached the Apex of your potential" ❤️

NRG is recruiting players and content creators for @PlayApex !

Submit your application to info@nrg.gg pic.twitter.com/r1AtddhTkY

— NRG Esports (@NRGgg) February 8, 2019