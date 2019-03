Nintendo a présenté une nouvelle ligne d'objets pour sa gamme Nintendo Labo, tous dédiés à la réalité virtuelle.

Nintendo s’est enfin décidé à rentrer dans le monde de la réalité virtuelle, mais pas d’une manière classique. La firme japonaise a dévoilé une nouvelle ligne de produits pour son Nintendo Labo : un kit VR adapté à sa console Switch. Pour rappel, les objets de cette gamme sont des bouts de cartons à plier et assembler soi-même. Ils ne peuvent être utilisés qu’avec certains programmes adaptés, pour faire de la musique, contrôler un personnage ou, dans le cas présent, utiliser la réalité virtuelle.

Experience a new dimension with the latest #NintendoLabo kit ! With more games & creations than any previous kit, Nintendo Labo Toy-Con 04 : VR Kit is a unique first VR experience kids & families can build themselves ! Arriving 4/12, only on #NintendoSwitch.https://t.co/PCxm9sZSed pic.twitter.com/B21Fa2FLCQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 7, 2019

D’après le site officiel de Nintendo, le Kit VR sera composé de six objets : des lunettes VR, un canon, un appareil photo, un éléphant, un oiseau et une pédale à vent. Les seuls prix annoncés sont ceux destinés aux États-Unis, mais ils ne devraient pas être trop éloignés de ceux de l’Europe.

Plusieurs ensembles sont disponibles, à commencer par le kit de base qui contient les lunettes, le canon et la carte de jeu Switch permettant d’accéder aux programmes Nintendo Labo. Il coûtera 39,99 dollars (35 euros), tandis que les deux boîtes additionnelles (appareil photo/éléphant et oiseau/pédale à vent) seront disponibles pour 20 dollars (18 euros) chacun. Enfin, un pack complet sera aussi mis en vente, incluant tous les éléments du kit VR pour 79,99 dollars (71 euros). Les prix sont toujours assez élevés pour quelques morceaux de carton, mais quand on aime, on ne compte pas.

Le jeu de la découverte

Nintendo n’a pas encore révélé les jeux adaptés à son nouveau kit. Les images en arrière plan du tweet de la firme donnent tout de même quelques indices. L’éléphant est lié au dessin, l’oiseau et sa pédale à vent laissent envisager un vol, le canon promet un jeu de tir et l’appareil photo une visite des fonds marins. Les lunettes semblent indiquer une découverte de l’espace, mais il ne s’agit peut-être que d’un voyage parmi d’autres. En bref, Nintendo va continuer sur sa lancée et proposer des jeux destinés aux enfants avec son Labo.

Il est plutôt amusant de voir que Nintendo n’avait jamais réellement caché son projet de casque VR en carton. Comme le fait remarquer un internaute sur Twitter, certains objets du nouveau set étaient déjà présentés dans la première vidéo du Nintendo Labo postée il y a un an. Le kit VR était donc sous nos yeux depuis un bout de temps, mais il sera disponible dès le 12 avril prochain.