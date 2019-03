De nouveaux programmes originaux, des séries cultes, des acquisitions : voici le programme des nouveautés qui viennent compléter le catalogue Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du e-commerce, en mars 2019 pour la France.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video devient de plus en plus intéressant. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à exclusivités mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

Ce mois de mars, la plateforme fait la part belle aux séries avec pas moins de trois contenus originaux : les premiers épisodes de The Widow et Hanna, ainsi que la deuxième saison de American Gods. Ils combleront la faiblesse de la sélection côté films.

L’abonnement Amazon Prime Video est contenu dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix et Amazon Prime Video sont disponibles ici.

Séries SÉRIES

The Widow, saison 1 — 1er mars

Gros morceau du mois de mars, The Widow, exclusivité Prime Video, suivra une Kate Beckinsale (la saga Underworld) déterminée à retrouver son mari qu’elle pensait mort dans un crash d’avion au Congo.

American Gods, saison 2 — 11 mars

Véritable vitrine de Prime Video, American Gods revient pour une deuxième saison où il sera toujours question d’une guerre entre les anciens Dieux et les nouveaux Dieux dans le monde moderne. Mr. Wednesday est de retour.

Monk, saison 1 à 8 — 15 mars

Vous êtes certainement déjà tombés sur un épisode de la série comico-policière Monk sur TF1 ou une autre chaîne gratuite. Si vous voulez vous (re)faire l’intégrale, les huit saisons débarquent chez Amazon.

Lost, saison 1 à 6 — 25 mars

Vous n’avez jamais vu Lost tout en échappant aux spoilers jusqu’à aujourd’hui ? C’est le moment de rattraper votre retard…

Hanna, saison 1 — 29 mars

Mise en avant pendant le Super Bowl, Hanna est l’adaptation d’un film réalisé par Joe Wright. Elle met en scène une jeune fille aux compétences extraordinaires qui tente de percer les secrets liés à son passé trouble. Un classique de l’espionnage.

S.W.A.T., saison 1 — 29 mars

Films FILMS

Night and Day — 1er mars

Tom Cruise et Cameron Diaz en duo sexy d’action ? On n’avait pas fait mieux depuis Mrs et Mrs. Smith…

À la dérive — 2 mars

Sortez les mouchoirs… Et les bouées de sauvetage.

Alvin et les Chipmunks : À fond la caisse — 5 mars

Sur le chemin de la rédemption — 25 mars

Ethan Hawke, aumônier militaire, doit se remettre de la mort de son fils. Triste.

