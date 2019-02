Lego a annoncé une nouvelle gamme de constructions articulées autour de la réalité augmentée. On veut !

Lego va-t-il faire décoller la réalité augmentée ? La firme danoise y croit. Dans un communiqué de presse publié le 14 février 2019, on peut découvrir une nouvelle gamme articulée autour de cette technologie. Concrètement, les enfants pourront chasser des fantômes virtuels en scannant des constructions physiques. Sur le papier, l’alliance paraît magique.

Regroupés sous la marque Hidden Side, ces nouveaux sets seront au nombre de huit (prix allant de 19,99 à 119,99 euros) et commercialisés à partir du mois d’août. On pourra se procurer un laboratoire, un bateau, un cimetière, un camion, un restaurant, un bus, un train et une école.

L’alliance parfaite ?

Lego vise un public très jeune — à partir de sept ans — avec sa gamme Hidden Side. Pour autant, les enfants devront quand même emprunter le smartphone de leurs parents pour capturer les ectoplasmes. A priori, l’univers virtuel prend vie quand l’application dédiée — disponible sur iOS et Android — capte des pièces spécifiques. « Le gameplay encourage les enfants à tenir leur téléphone vers les modèles Lego et à interagir avec plusieurs éléments, appelés points de possession, qui dévoilent les fantômes que les enfants doivent capturer pour arrêter l’invasion », explique Lego.

De toute évidence, le mariage paraît idéal : d’un côté, le plaisir de la construction demeure intact, de l’autre, la réalité augmentée vient étendre les possibilités de jeu. Et, dans ce cas précis, ce n’est pas le virtuel qui influence le réel, mais l’inverse. Dans tous les cas, Hidden Side va plus loin que l’application LEGO AR Playgrounds, qui fait simplement apparaître des constructions et des animations en pointant certains sets.

On espère maintenant que ce nouveau produit subira un destin moins funeste que LEGO Dimensions, tentative de percée sur le marché des toys-to-life (des jeux vidéo qui alimentent leur gameplay avec des objets physiques).

