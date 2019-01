La sortie du jeu mobile Mario Kart Tour a été repoussée à l'été 2019, a annoncé Nintendo. Le jeu était prévu à l'origine pour le mois de mars.

Il faudra attendre encore un peu avant de pouvoir jouer à Mario Kart Tour sur votre smartphone. L’application mobile inspirée du jeu vidéo ne sortira pas avant l’été, a annoncé Nintendo le jeudi 31 janvier.

La version mobile de Mario Kart devait sortir à l’origine en mars 2019. Elle ne sera finalement livrée qu’à l’été 2019, a tweeté Nintendo.

Un jeu à peaufiner

Ce retard est lié au fait que l’application doive encore être améliorée. Il y aurait encore besoin d’un peu de travail sur la qualité et les contenus du jeu,

Pour le moment, aucune image ou vidéo du jeu n’a fuité. On ignore à peu près tout du jeu qui avait été annoncé début 2018. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il y aura à priori Mario et des karts, et qu’il s’agira d’un free-to-play (ou free-to-start comme préfère le nommer Nintendo). Cela signifie que le jeu, qui sera disponible sur iOS et Android, sera téléchargeable gratuitement. On pourra jouer à au moins quelques niveaux sans débourser un centime, ce qui est assez rare chez le géant japonais depuis Super Mario Run.

Nintendo a préféré jouer la sécurité en repoussant sa sortie. Cela n’a rien d’un hasard : certaines sorties de jeux sur mobile ont laissé à l’entreprise un goût amer. On se souvent notamment du flop assumé de Super Mario Run.