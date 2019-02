Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Comme tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes. Et cette fois-ci, nous mêlons économie et jeux vidéo. Oui, c'est possible.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Stupid Economics Stupid Economics

La chaîne Stupid Economics ne vous sera d’aucun secours pour départager les théories économiques modernes. Ce qu’elle se propose de faire en revanche, c’est de vous éclairer sur certaines problématiques ou en vous rappelant diverses notions.

Le format Spid’Éco traite de certains concepts (la TVA, l’ISF, le PIB, etc), la série Capsule éclaire aborde des sujets hétéroclites (le freemium dans Pokémon Go, l’euro face au bitcoin, les métiers invisibles…). On trouve aussi une plongée dans l’idée économique centrale des principaux candidats à l’élection présidentielle et divers sujets d’actualité (Brexit, guerre économique, situation au Venezuela…).

Scinéma Scinéma

Vous vous demandez parfois quels sont les concepts physiques qui sont esquissés au cinéma ? Par exemple lorsque Marry Poppins s’envole avec son parapluie ? La chaîne Scinéma apporte des réponses qui méritent le détour. L’idée ? Réaliser des vidéos de vulgarisation scientifique et technique à partir de quelques longs-métrages et voir si c’est faisable ou non dans la vraie vie.

Démarrée il y a un an, la chaîne n’a pas encore un contenu très étoffé : douze vidéos sont en ligne à l’heure où nous publions ce sujet. Mais d’ores et déjà, quelques formats sont proposés, avec des hors séries (le premier est dédié aux couleurs) et un programme sur les techniques cinématographiques (pellicule vs numérique inaugure la série).

Comme un pingouin dans le désert Comme un pingouin dans le désert

Si d’aventure vous souhaitez vous mettre à l’autoconstruction mais que la gestion en solo d’un tel chantier vous effraie, peut-être qu’il vous faudra d’abord dégrossir le sujet en vous intéressant aux vidéos de la chaîne Comme un pingouin dans le désert. Tenue par Salomé et Kévin, elle devrait vous permettre d’avoir dès le début les bonnes pratiques et une idée des difficultés qui pourraient se placer sur votre route.

Leur projet est ambitieux : parvenir à atteindre l’autonomie énergétique et alimentaire à long terme, en ne partant de rien et surtout en n’étant pas des spécialistes du bâtiment. Avec leur vidéo, vous découvrirez toutes les étapes, des fondations à la toiture, en passant par les murs, l’isolation, l’électricité ou encore la plomberie. Il est même question de bricolage de meubles et de permaculture.

Zaroide Zaroide

L’actualité de la scène Overwatch vous passionne ? Vous voulez connaître les dernières tendances chez les pros du jeu de tir de Blizzard ? La composition GOAT ou la nouvelle méta GOAT + Mei vous pose des difficultés ? Rendez-vous alors sur la chaîne de Zaroide, qui depuis maintenant plus de deux ans propose des contenus dédiés au FPS du studio américain.

Disons-le tout net : si vous ne suivez pas un minimum Overwatch, vous risquez de ne pas comprendre le jargon que Zaroide emploie au cours de ses vidéos. Cependant, quelques contenus sont plus faciles d’accès, en particulier ceux s’adressant aux débutants : il y a en effet quelques vidéos d’accompagnement pour apprendre à bien jouer et avoir une bonne attitude durant une partie (hé oui, ça compte !).

Math en vidéo Math en vidéo

Les mathématiques n’ont pas toujours laissé un souvenir extraordinaire à toutes les personnes qui ont fréquenté les bancs de l’école. Mais grâce à Math en Vidéo, vous avez l’opportunité de corriger le tir. Animée par une prof de maths, la chaîne propose des cours allant du collège jusqu’à du post-Bac (BTS, IUT, Master…), avec des exemples corrigés et des exercices types.

Vous voulez progresser en maths, réviser ou vous remettre à niveau ? Alors vous devriez avoir de quoi faire. Définition d’une loi exponentielle, introduction sur les séries de Fourier, traçage d’une courbe paramétrée… Vous aurez de quoi vous occuper pendant un moment. Seul bémol : les vidéos sont austères. Mais on n’est pas vraiment là pour la forme. C’est surtout le fond qui compte.

Sachez qu’en janvier, nous vous avions suggéré de suivre les chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Temps Mort (mythologie & archéologie), Music Animation Machine (visualisation musicale), Monsieur Bidouille (électronique), JPCMHD (publicités japonaises) et Le Réveilleur (changement climatique). Si aucune ne vous plaît, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois de novembre et de décembre. Sinon, il faudra attendre la prochaine édition !